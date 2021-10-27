Комбинезон да красная косынка: пассажирам покажут форму метростроевцев

Художник по костюмам Наталья Основская с эскизом костюма для девушки-метростроевца / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

На станции «Воробьевы горы» 2 ноября откроется выставка костюмов метростроителей разных лет. «Вечерняя Москва» первой раскрывает подробности будущей экспозиции.

В стеклянных колоннах на станции «Воробьевы горы» представят манекены, одетые в формы Метростроя разных лет. За простыми костюмами рабочих — целая история создания городской подземки. Однако собрать самые яркие образцы оказалось непростой задачей.

Куратор выставки Алена Пучкова и художник по костюмам Наталья Основская рассказывают: решили начать с изучения различных источников — фотографий, подшивок газеты, документальных фильмов, форумов. Обращались к кинодеятелям, костюмерам, торговцам советским антиквариатом. Трудности в сборе информации из архивов добавлял и тот факт, что все источники — давние фотографии и кинохроники — были черно-белыми. Только после 1990-х можно найти цветные карточки и документальные сюжеты.

— Для каждого десятилетия характерна своя одежда, и мы старались выделить самый запоминающийся образ, — говорит Наталья Основская.

Так, в 1931 году стал узнаваемым синий костюм, хотя на первых порах у метростроевцев не было стандартной формы, в которой ходили бы все рабочие. Это был первый экспонат.

— Одежда метростроителей в далекие 30-е и сейчас зависит от специфики работ. Так, в кессонных шахтах (камеры без воды в водонасыщенном грунте. — «МВ») трудились обнаженными по пояс. Температура здесь достигала 40 градусов, — говорит Алена Пучкова.

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Чуть позже компанию рабочему в синей форме составила девушка-маляр в синем комбинезоне на лямках и красной косынке. Это уже будут 40–50-е годы, когда прекрасная половина человечества стала активно присоединяться к сооружению станций.

Кстати, образцы военного времени оказались самыми трудными для поисков на предстоящую выставку.

— Созданный тогда танковый комбинезон использовался очень долго. Последующий дефицит вынуждал носить в мирное время отдельные части уставной одежды, — поясняет Наталья Основская.

Алена Пучкова отмечает, что лучше всего сохранились сапоги. Резиновые, даже произведенные позже, изнашивались быстрее, а вот многие яловые и кирзовые и сейчас в очень хорошем состоянии.

На выставке можно увидеть оригинальные каски. Собственные на Метрострое создали в 50-е годы.

— Начиная с 1980-х можно говорить о появлении униформы. Одежда, обувь и головные уборы для строителей становятся более удобными, — подмечает Алена Пучкова. — Но по-настоящему продуманной форма стала в последние 10–20 лет.

ЦИФРА

193 станции построено Мосметростроем за 90 лет. Выставка поможет лучше понять историю строек.

КСТАТИ

В поисках экспонатов организаторы выставки обращались к людям в разных городах. Брянск, Саратов, Краснодар, Ярославль, Санкт-Петербург стали «поставщиками» нужных вещей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

У каждой каски в 1960-х был уникальный рисунок. Спустя еще одно десятилетие их начали производить из полиэтиленового пластика. Он способен спасти жизнь.