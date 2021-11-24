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Под окнами многоэтажки появился дачный участок

Никита Бессарабов

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Под окнами многоэтажки появился дачный участок
Заместитель главы управы Лосиноостровского района Егор Осипов демонстрирует новую детскую площадку во дворе дома № 3 на Норильской улице / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В этом году в Лосиноостровском районе появилась экологичная детская площадка. Вчера заместитель главы управы Егор Осипов рассказал, как изменился двор и почему здесь решили выбрать концепцию «дачи во дворе».

Благоустройство двора на Норильской улице проводили по принципу соучаствующего проектирования, то есть жители сами выбирали оптимальные форматы отдыха, обсуждали идею площадки.

— История места подсказала особую атмосферу приусадебных участков с фруктовыми садами, — сообщил Егор Осипов. — Мы учли одно из главных пожеланий жителей.

Это зонирование двора. Сейчас территория поделена на отдельные участки для отдыха взрослых, детей и спортсменов.

Раньше здесь были устаревшие площадки — детская и спортивная. Теперь есть природные зоны для ребят разных возрастов, зона тихого отдыха с качелями и столом для настольных игр. Также добавили зеленые насаждения, обновили спортивную площадку.

— Жителям нравится, что для самых маленьких появились безопасная и уютная конструкция «домик на дереве», «песочная станция», — описал достоинства обновленного двора Осипов. — Спортивную зону по желанию жителей поделили на три участка: универсальный, где можно играть в командные игры и бегать, площадку для воркаута и стол для пинг-понга.

По словам жительницы района Оксаны Петровой, новая деревянная площадка привлекает не только маленьких детей, но и подростков.

— Молодцы. Учли интересы людей самых разных возрастов. Думаю, летом здесь будет довольно оживленно, — говорит Петрова.

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