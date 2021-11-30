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Сергей Левкин: Создаем цифровую площадку для застройщиков

Василиса Чернявская 

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Сергей Левкин: Создаем цифровую площадку для застройщиков
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный стройкомплекс ведет активную работу по сокращению административных процедур для застройщиков. О том, как удается перевести ряд процессов в строительстве в «цифру», в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сергей Иванович, заканчивается год, а значит, уже пора подводить первые итоги. Для застройщиков снижение бюрократических процедур важная история, которую они высоко ценят в первую очередь за экономию собственного времени при получении госуслуг. Уже было многое сделано в предыдущие годы, и ВЦИОМ подтвердил: застройщикам перемены пришлись по душе. Что 2021-й преподнес нового для отрасли?

— Еще в начале 2021 года президент России дал поручение оптимизировать ряд процедур в строительстве. Речь шла о способах сокращения инвестиционно-строительного цикла и синхронизации сроков выполнения работ по технологическому присоединению со сроками строительства. Два федеральных закона — №№ 275 и 276 также внесли свои перемены в Градостроительный кодекс. В первом документе прописаны 32 мероприятия и пять этапов реализации строительного проекта. А второй закрепляет основные положения о технологическом присоединении объектов к инженерным сетям. В ФЗ-276 речь идет и о порядке переноса линейных объектов для нового строительства.

Что же дают эти перемены в Градостроительном кодексе?

— Во-первых, мы получаем единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. Они касаются трех основополагающих документов для застройщиков — градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод готового объекта. Кроме того, введено понятие «рабочей документации». А это значит, что и к текущим переменам на местах могут применяться единые требования, установленные федеральным правительством.

Также введено понятие «типовой проектной документации». Это значит, что она может распространяться не на один, а на несколько объектов. Застройщики получат экономию на проектах и больше времени на строительство того или иного объекта.

И последнее, что хотелось бы отметить: в Градостроительном кодексе скорректирован предмет строительного надзора. Так, для объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе, исключена проверка соответствия параметров возводимого объекта разрешению на строительство. Во-вторых, при стройнадзоре будут сверяться предмет договора и изменения в рабочей документации.

А при постановке на учет объектов какие-то излишние процедуры убрали?

— Да, и здесь федеральные власти пошли навстречу застройщикам. В этом году решили оптимизировать процедуры государственного кадастрового учета. Теперь устранено дублирование полномочий Росреестра и стройнадзора при проверке соответствия построенного объекта проектной документации. Также упрощен порядок постановки на кадастровый учет линейных объектов.

А как обстоят дела с сокращением административных барьеров на региональном уровне?

— В настоящее время ведется разработка проекта постановления Москвы, утверждающего исчерпывающий перечень региональных процедур. То есть иные процедуры и документы, не предусмотренные федеральным законодательством и данным перечнем, не могут требоваться у застройщиков. Нами уже внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.

Работу эту продолжите, получается, и в следующем году?

— Да, в 2022 году планируем перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации, а в дальнейшем распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в Москве, о чем нас так просят застройщики, в том числе и в исследовании, проведенным ВЦИОМ. Мы, кстати, с Всероссийским центром изучения общественного мнения очень плотно работаем. Это необходимо для того, чтобы понимать, какую работу предстоит еще провести, а что из сделанного застройщиками одобрено.

Вы говорили о контроле. Он остается у прежних организаций?

— Да, мы полностью сохранили контроль Объединения административно-технических инспекций за соблюдением правил производства земляных работ, в том числе в части привлечения виновных лиц к административной ответственности за их нарушение.

Были упрощены еще какие-либо процедуры?

— Вторым не менее важным направлением работы по оптимизации региональных процедур стало упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения. Сократить стараемся сейчас и состав материалов, требований к ним и сроков согласования этого вида документации. Мы также видим, что застройщиков интересует тема оптимизации процедуры внесения изменений в Правила землепользования и застройки столицы. Этот вопрос еще предстоит обсудить и проработать с коллегами.

Сергей Иванович, а какие информационные технологии и электронные сервисы появились в строительстве?

— Москва девять лет ведет активную работу по внедрению информационных технологий. Ставка сделана на цифровизацию строительства. Уже сегодня все госуслуги в сфере строительства в Москве предоставляются на портале mos.ru в электронном виде. 95 процентов заявок подается онлайн. Также в электронный вид переведены услуги ресурсоснабжающих организаций. Здесь уровень подачи заявок онлайн составляет 90 процентов. Официальный портал мэра и правительства Москвы уже несколько лет является единой точкой для получения услуг в сфере стройки, как государственных, так и услуг ресурсоснабжающих организаций. Кстати, в этой части работа не закончена. Мы видим большой интерес застройщиков по подаче заявлений на семь услуг ресурсоснабжающих организаций. В 2022 году на mos.ru планируем запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий. Также у застройщиков есть возможность оперативно получать информацию, необходимую для реализации строительных проектов. Среди онлайн-ресурсов востребованы порталы Стройкомплекса Москвы,«СтроимПросто» с интерактивными инструкциями по порядку получения госуслуг. Среди других популярных сервисов — единый контактный центр Стройкомплекса города, электронный сервис «Кабинет застройщика», сервис «Калькулятор процедур» и информационный ресурс «База знаний», Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), сводный план сетей и геофонд Москвы. С ноября этого года в онлайн-формате доступны консультации со специалистами Единого контактного центра по интересующим их вопросам, в том числе по получению услуг в строительстве. Чтобы получить консультацию, необходимо заранее записаться на сайте mos.ru. После рассмотрения заявки подберут нужного специалиста для проведения консультации. В перспективе на базе Единого контактного центра предполагается создание единой Консультационной площадки Стройкомплекса Москвы, где мы планируем проводить не только онлайн, но и очные консультации для застройщиков.

Со следующего года станет обязательным применение BIM-технологий. Как Москва здесь справляется?

— Применение BIM-технологий станет обязательным для бюджетных объектов. Это произойдет уже 1 января следующего года. Внедрение «цифры» в отрасль позволит исключить ошибки уже на стадии проектирования. Это дает возможность строить быстрее и снижать издержки. В рамках программы реновации уже реализуется ряд пилотных проектов строительства жилых домов с использованием BIM-технологий. Разработка проектных решений по таким объектам выполнялась сразу в виде информационной модели с последующим автоматизированным выпуском необходимых чертежей и спецификаций.

Сергей Иванович, а какие реформы в отрасли запланированы на будущее?

— На новом этапе включается новый механизм: мы переходим от предоставления услуг к системе взаимодействий с застройщиком, которая формируется, прежде всего исходя из реальных их потребностей и этапов строительного проекта. Мы предлагаем это сделать за счет перехода к предоставлению комплексных услуг и организации работы всех участников строительного проекта в единой информационной среде. Застройщик на каждом этапе проекта будет получать от органов власти согласованный всеми органами исполнительной власти полный пакет документов, необходимых для реализации отдельного этапа проекта.

Что даст такой метод городу и строительным компаниям?

— Внедрение такого подхода позволит значительно сократить общий срок реализации проекта без ущерба качеству и безопасности строительства, а также сделать прозрачным взаимодействие участников строительной деятельности.

И для этого появится новая цифровая площадка?

— Создание такой платформы уже началось. Цифровая площадка взаимодействия участников строительства пока разрабатывается, но уже сейчас на ней доступны отдельные услуги и сервисы для бюджетной стройки и программы реновации. В дальнейшем планируется, что с использованием Цифровой площадки застройщики будут не только получать услуги, но и целиком реализовывать строительные проекты в BIM-формате.

Стоит подчеркнуть, что Цифровая площадка — это лишь часть той единой экосистемы Стройкомплекса Москвы, которую мы сейчас создаем. Мы намерены объединить все сервисы под одним брендом — «СтроимПросто». Это позволит значительно упростить не только взаимодействие участников строительной деятельности, но и в целом реализацию строительных проектов.

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