Сергей Левкин: Создаем цифровую площадку для застройщиков

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичный стройкомплекс ведет активную работу по сокращению административных процедур для застройщиков. О том, как удается перевести ряд процессов в строительстве в «цифру», в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Сергей Иванович, заканчивается год, а значит, уже пора подводить первые итоги. Для застройщиков снижение бюрократических процедур — важная история, которую они высоко ценят в первую очередь за экономию собственного времени при получении госуслуг. Уже было многое сделано в предыдущие годы, и ВЦИОМ подтвердил: застройщикам перемены пришлись по душе. Что 2021-й преподнес нового для отрасли?

— Еще в начале 2021 года президент России дал поручение оптимизировать ряд процедур в строительстве. Речь шла о способах сокращения инвестиционно-строительного цикла и синхронизации сроков выполнения работ по технологическому присоединению со сроками строительства. Два федеральных закона — №№ 275 и 276 также внесли свои перемены в Градостроительный кодекс. В первом документе прописаны 32 мероприятия и пять этапов реализации строительного проекта. А второй закрепляет основные положения о технологическом присоединении объектов к инженерным сетям. В ФЗ-276 речь идет и о порядке переноса линейных объектов для нового строительства.

— Что же дают эти перемены в Градостроительном кодексе?

— Во-первых, мы получаем единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг. Они касаются трех основополагающих документов для застройщиков — градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод готового объекта. Кроме того, введено понятие «рабочей документации». А это значит, что и к текущим переменам на местах могут применяться единые требования, установленные федеральным правительством.

Также введено понятие «типовой проектной документации». Это значит, что она может распространяться не на один, а на несколько объектов. Застройщики получат экономию на проектах и больше времени на строительство того или иного объекта.

И последнее, что хотелось бы отметить: в Градостроительном кодексе скорректирован предмет строительного надзора. Так, для объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе, исключена проверка соответствия параметров возводимого объекта разрешению на строительство. Во-вторых, при стройнадзоре будут сверяться предмет договора и изменения в рабочей документации.

— А при постановке на учет объектов какие-то излишние процедуры убрали?

— Да, и здесь федеральные власти пошли навстречу застройщикам. В этом году решили оптимизировать процедуры государственного кадастрового учета. Теперь устранено дублирование полномочий Росреестра и стройнадзора при проверке соответствия построенного объекта проектной документации. Также упрощен порядок постановки на кадастровый учет линейных объектов.

— А как обстоят дела с сокращением административных барьеров на региональном уровне?

— В настоящее время ведется разработка проекта постановления Москвы, утверждающего исчерпывающий перечень региональных процедур. То есть иные процедуры и документы, не предусмотренные федеральным законодательством и данным перечнем, не могут требоваться у застройщиков. Нами уже внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.

— Работу эту продолжите, получается, и в следующем году?

— Да, в 2022 году планируем перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации, а в дальнейшем распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в Москве, о чем нас так просят застройщики, в том числе и в исследовании, проведенным ВЦИОМ. Мы, кстати, с Всероссийским центром изучения общественного мнения очень плотно работаем. Это необходимо для того, чтобы понимать, какую работу предстоит еще провести, а что из сделанного застройщиками одобрено.

— Вы говорили о контроле. Он остается у прежних организаций?

— Да, мы полностью сохранили контроль Объединения административно-технических инспекций за соблюдением правил производства земляных работ, в том числе в части привлечения виновных лиц к административной ответственности за их нарушение.

— Были упрощены еще какие-либо процедуры?

— Вторым не менее важным направлением работы по оптимизации региональных процедур стало упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения. Сократить стараемся сейчас и состав материалов, требований к ним и сроков согласования этого вида документации. Мы также видим, что застройщиков интересует тема оптимизации процедуры внесения изменений в Правила землепользования и застройки столицы. Этот вопрос еще предстоит обсудить и проработать с коллегами.

— Сергей Иванович, а какие информационные технологии и электронные сервисы появились в строительстве?

— Москва девять лет ведет активную работу по внедрению информационных технологий. Ставка сделана на цифровизацию строительства. Уже сегодня все госуслуги в сфере строительства в Москве предоставляются на портале mos.ru в электронном виде. 95 процентов заявок подается онлайн. Также в электронный вид переведены услуги ресурсоснабжающих организаций. Здесь уровень подачи заявок онлайн составляет 90 процентов. Официальный портал мэра и правительства Москвы уже несколько лет является единой точкой для получения услуг в сфере стройки, как государственных, так и услуг ресурсоснабжающих организаций. Кстати, в этой части работа не закончена. Мы видим большой интерес застройщиков по подаче заявлений на семь услуг ресурсоснабжающих организаций. В 2022 году на mos.ru планируем запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий. Также у застройщиков есть возможность оперативно получать информацию, необходимую для реализации строительных проектов. Среди онлайн-ресурсов востребованы порталы Стройкомплекса Москвы,«СтроимПросто» с интерактивными инструкциями по порядку получения госуслуг. Среди других популярных сервисов — единый контактный центр Стройкомплекса города, электронный сервис «Кабинет застройщика», сервис «Калькулятор процедур» и информационный ресурс «База знаний», Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), сводный план сетей и геофонд Москвы. С ноября этого года в онлайн-формате доступны консультации со специалистами Единого контактного центра по интересующим их вопросам, в том числе по получению услуг в строительстве. Чтобы получить консультацию, необходимо заранее записаться на сайте mos.ru. После рассмотрения заявки подберут нужного специалиста для проведения консультации. В перспективе на базе Единого контактного центра предполагается создание единой Консультационной площадки Стройкомплекса Москвы, где мы планируем проводить не только онлайн, но и очные консультации для застройщиков.

— Со следующего года станет обязательным применение BIM-технологий. Как Москва здесь справляется?

— Применение BIM-технологий станет обязательным для бюджетных объектов. Это произойдет уже 1 января следующего года. Внедрение «цифры» в отрасль позволит исключить ошибки уже на стадии проектирования. Это дает возможность строить быстрее и снижать издержки. В рамках программы реновации уже реализуется ряд пилотных проектов строительства жилых домов с использованием BIM-технологий. Разработка проектных решений по таким объектам выполнялась сразу в виде информационной модели с последующим автоматизированным выпуском необходимых чертежей и спецификаций.

— Сергей Иванович, а какие реформы в отрасли запланированы на будущее?

— На новом этапе включается новый механизм: мы переходим от предоставления услуг к системе взаимодействий с застройщиком, которая формируется, прежде всего исходя из реальных их потребностей и этапов строительного проекта. Мы предлагаем это сделать за счет перехода к предоставлению комплексных услуг и организации работы всех участников строительного проекта в единой информационной среде. Застройщик на каждом этапе проекта будет получать от органов власти согласованный всеми органами исполнительной власти полный пакет документов, необходимых для реализации отдельного этапа проекта.

— Что даст такой метод городу и строительным компаниям?

— Внедрение такого подхода позволит значительно сократить общий срок реализации проекта без ущерба качеству и безопасности строительства, а также сделать прозрачным взаимодействие участников строительной деятельности.

— И для этого появится новая цифровая площадка?

— Создание такой платформы уже началось. Цифровая площадка взаимодействия участников строительства пока разрабатывается, но уже сейчас на ней доступны отдельные услуги и сервисы для бюджетной стройки и программы реновации. В дальнейшем планируется, что с использованием Цифровой площадки застройщики будут не только получать услуги, но и целиком реализовывать строительные проекты в BIM-формате.

Стоит подчеркнуть, что Цифровая площадка — это лишь часть той единой экосистемы Стройкомплекса Москвы, которую мы сейчас создаем. Мы намерены объединить все сервисы под одним брендом — «СтроимПросто». Это позволит значительно упростить не только взаимодействие участников строительной деятельности, но и в целом реализацию строительных проектов.