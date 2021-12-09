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«Герои учат героев»: кто воспитывает юных патриотов в московских школах

Марьяна Шевцова

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«Герои учат героев»: кто воспитывает юных патриотов в московских школах
Фото: Из личного архива

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. В эту знаменательную дату Герой России, заместитель начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города Москвы, начальник отдела развития общественных движений (Юнармия) Московского центра «Патриот. Спорт», генерал-майор Геворк Исаханян рассказал о воспитании современных детей в духе патриотизма и о том, что в жизни всегда есть место подвигу.

«Самое главное — воспитать в детях человечность!»

Геворк Исаханян удостоен звания Героя Российской Федерации указом президента Российской Федерации от 28 июня 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он сражался против вторгшихся из Чечни в Дагестан банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Военные операции полка под командованием Геворка Исаханяна отличались тщательной подготовкой и слаженностью участвовавших в них родов войск. Следствием этого стали успешные действия и значительный урон, нанесенный противнику при минимуме своих потерь. Сегодня Геворк Исаханян является одним из руководителей регионального штаба Юнармии и считает, что это общественное движение, которое объединяет более 30 тысяч столичных школьников, воспитывает настоящих патриотов России, способных встать, если понадобится, на ее защиту.

— Все мы помним слова великого полководца Александра Суворова: «Героями не рождаются — ими становятся». Человек, чтобы защитить родных, Родину, должен вырасти в определенных условиях, получить определенные знания и, в первую очередь, — правильное воспитание. Расскажу притчу: «Однажды профессор физико-математического факультета с намерением преподать студентам запоминающийся на всю жизнь урок написал на доске единицу и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это ваша человечность. Самое необходимое в жизни качество». Затем рядом с единицей написал ноль и сказал: «А это ваши достижения, которые с человечностью увеличили вас в десять раз». Еще один ноль — опыт, с которым человек стал цифрой 100. И так добавлял нули — за осторожность, любовь, успех. «Каждый добавленный ноль в десять раз облагораживает человека», — сказал профессор. А потом стер единицу, стоящую в начале цифр. На доске остались ничего не значащие нули. Профессор сделал вывод: «Если у вас не будет человечности, остальное ничего не стоит». Мы в Московском центре «Патриот. Спорт» стараемся воспитывать детей именно так: сначала вечные ценности, — рассказал он.

Герой России не сомневается, что современные дети вырастут достойными людьми, если в них целенаправленно вкладывать время и силы, а одна из составляющих воспитания — это общение с детьми и умение их слышать и понимать.

— Ни в коем случае нельзя навязывать подрастающему поколению свою точку зрения, не должно быть крайностей и жесткого руководства. Ребята должны понимать, что у них есть свобода выбора и право на собственное мнение. И самое главное: нельзя обещать и не делать, нельзя говорить неправду. У современных подростков масса возможностей для получения информации, в интернете сегодня можно найти ответ на любой вопрос. Задача наставника — научить правильно пользоваться этой информацией и анализировать ее, — отметил Герой России.

«Знание истории своей страны — прямой путь к успеху в жизни»

Юнармейцы несут Вахту Памяти, занимаются поисковой и волонтерской деятельностью, ходят в экспедиции и походы, ведут работу по сохранению памятников и мемориалов. Одна из приоритетных задач государства и Юнармии — воспитать здорового, умного и гармонично развитого человека.

— Юнармейцы Москвы с большим интересом изучают историю России, Великой Отечественной войны, занимаются исследовательской работой и участвуют в таких проектах, как «Путь Героя», «Народная летопись народного ополчения. Возвращенные имена» и других. Интернета им мало, они идут в архивы и библиотеки, смотрят фильмы из собраний Госфильмофонда СССР, получают информацию из разных источников и формируют собственное мнение. Школьники стараются хорошо учиться, помогают одноклассникам, взаимовыручка, хочу отметить, у юнармейцев на высшем уровне, — поделился Геворк Исаханян.

«Герои учат героев»: кто воспитывает юных патриотов в московских школах Фото: Из личного архива

«Современные герои, кто они»

Во время Великой Отечественной войны почетного звания Героя Советского Союза были удостоены 12 777 человек, в современной России звание Героя РФ присвоено 1120 россиянам, из них 485 — посмертно. На своих встречах с ребятами Геворк Исаханян рассказывает им об этих выдающихся людях.

— Когда мне говорят, что дети растут потребителями, ни к чему не стремятся и у них нет примеров для подражания, я всегда отвечаю: «Это не так. А Роман Филиппов? Наш летчик, который погиб в Сирии, взорвав себя вместе с боевиками? А Магомед Нурбагандов, вставший на защиту своей семьи? Это настоящие подвиги и настоящие герои. И таких примеров можно привести тысячи». Есть среди современных героев и подростки, которые пришли на помощь попавшим в беду. Вспомним трагедию на Сямозере. В том страшном походе оказалась 15-летняя москвичка Ксения Родионова. Девушка спасла свою подругу Дашу, хотя сама получила серьезную травму спины, но помогла девочке добраться до берега. 13-летние Павел Попов и Дима Савельев, рискуя жизнью, вытащили провалившегося под лед Москвы-реки своего друга Айдарбека. Андрей Селиверстов спас из огня младшего товарища Севу, ребята получили ожоги, вместе лечились и очень подружились. Рассказывать о таких достойных детях можно долго. Все они отмечены знаком «Горячее сердце» и занесены в почетную книгу Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», — сказал он.

«Со спортом — по жизни»

Геворк Исаханян также подчеркнул важность того, чтобы современные дети росли здоровыми. Для этого совместно с Департаментом образования и науки города Москвы была разработана и внедрена специализированная модульная программа «Московский юнармеец», включающая в себя программы подготовки судоводителей маломерных судов, морских спасателей, матросов судов внутреннего плавания, юных пловцов, подводников, парашютистов, военных летчиков, метких стрелков, а также обучение самообороне.

— Мы стараемся привлекать детей к различным соревнованиям и активностям. Это военно-спортивная игра «Победа», летние юнармейские игры, оздоровительные лагеря. Мы нацелены на массовое увлечение детей спортом. Почему-то существует мнение, что Юнармия — это «предармия», в нее вступают те, кто потом пойдет в военные училища. Это в корне неверно. Вспомним XVIII и XIX века, не все кадеты того времени стали военными, абсолютно нет. Многие из них посвятили свою жизнь государственной деятельности, культуре и искусству. Здесь точно такая же картина. У нас сегодня армия контрактная, наша армия по призыву — она мизерная, к моему сожалению. Поэтому ничего плохого я здесь не вижу, если гражданин нашей страны, а это и в Конституции прописано, будет готов защищать свою страну, когда возникнет необходимость. Это наш гражданский долг. Но, повторюсь, это не стоит главной задачей, главная задача — воспитать человека. Здорового, умного, знающего свою историю и понимающего, что он — будущее своей страны, — добавил Герой России.

В Москве успешно работает 464 юнармейских отряда, в которых более 30 000 членов. Свыше 100 ребят отмечены знаками юнармейской доблести. Школьники столицы, которые хотят углубленно изучать историю России, заниматься спортом, участвовать в других активностях, могут присоединиться к образовательным и познавательным проектам Московского центра «Патриот. Спорт», к юнармейскому движению столицы.

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