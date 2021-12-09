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Новые станции БКЛ сэкономили пассажирам время

Никита Бессарабов

Город
Новые станции БКЛ сэкономили пассажирам время
Среди горожан, прибывающих на новую станцию БКЛ, оказалась и москвичка Нина Захарова. Девушка приехала с другого конца столицы и высоко оценила дизайн «Терехово». А грамотная навигация помогла девушке сразу найти нужный ей выход в город / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице одновременно открыли сразу десять станций Большой кольцевой линии метро. Для жителей города это большое и значимое событие. 9 декабря корреспонденты «Вечерней Москвы» побывали на новых станциях.

Утром Московский метрополитен наполняется людьми: кто-то спешит на работу, в университет или школу, другие торопятся в кино, на тренировку или раннее свидание. На одной из недавно открытых станций Большой кольцевой линии метро «Терехово», помимо пассажиров, суетится и инженер Кирилл Сироткин. Он проверяет оборудование: все должно быть на месте и в рабочем состоянии.

Во время строительства этой станции проектировщики столкнулись с проблемой — высоким уровнем грунтовых вод. Прогнозируемый ими водоприток не позволял разрабатывать котлован. Справиться с ситуацией удалось с помощью специального метода — противофильтрационной завесы. Так, в донной части котлована метростроители сделали грунтоцементную мембрану, которая в итоге и помогла сдерживать воду.

С утра пассажиров на станции немало. Кирилл Сироткин считает, что в перспективе их будет еще больше.

— Потому что, если выйти из метро на улицу и посмотреть вокруг, можно увидеть, что район еще только строится, — объясняет инженер.

Однако в первое после открытия время станция притягивает и просто любопытных жителей столицы. Например, Наталья Колесникова приехала ее пофотографировать.

— Сегодня я устроила экскурсию по БКЛ. Если вижу, что какая-то станция красивая, то выхожу, чтобы ее снять. И я не одна такая! Вы не представляете, сколько людей выходит и на «Давыдково» — другой новой станции. Там все сплошь с фотоаппаратами.

Москвичка рассказала, что уже посмотрела, куда может добраться по новой ветке, и решила, что будет ездить от своей станции до метро «ЦСКА». Теперь она сможет преодолевать этот путь намного быстрее — всего за 30 минут.

Светлану Дудакову в метро привело не любопытство, а любовь ее шестилетнего внука Гены Виноградова к поездам.

— Он узнал, что вчера было открытие, и сегодня повел меня на экскурсию. Захотел лично осмотреть все новые станции. Внук наизусть знает все ветки, помнит, где они пересекаются, как расположены переходы. С двух лет интересуется железными дорогами. Еще его интересуют поезда. Дома все забито игрушечными вагонами. Такой вот у нас ребенок, — поделилась она.

Житель района Ясенево Олег Молчанов рассказывает, что из всех станций ему особенно приглянулась «Новаторская».

— Открытие станций очень хорошо для города, для жителей. Почти полмиллиона человек получили станции метро рядом с домом. Я всегда жил рядом с метро и понимаю, как рады люди, которые раньше такой возможности были лишены, — поделился он.

А вот инженер Денис Дубров сегодня остановился на станции «Аминьевская», чтобы показать результаты своих трудов близким людям.

— Я работал на этой станции, а именно над ее скелетом — фундаментом, колоннами и крышей. Отделкой занимались уже другие люди. Мне интересно посмотреть, что получилось в итоге, — сказал москвич.

А Нина Захарова приехала сегодня на «Терехово» с другого конца Москвы — здесь у нее назначена деловая встреча.

— Станция хорошая, все стильно и со вкусом, — отметила девушка.

ЦИТАТА

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Грандиозное для Москвы событие — одновременный запуск сразу десяти станций Большой кольцевой линии метро. На сегодня это флагманский проект в метростроении города. И большая победа всех специалистов, кто работает над сооружением столичной подземки.

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