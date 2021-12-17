Снегопады усложнили автомобильное движение. Однако город успешно справляется с загруженностью дорог

Москвичка Анастасия Кибанова едет на работу из своего дома в Новой Москве к станции метро «Юго-Западная». У Анастасии есть личный автомобиль, однако для передвижения по городу она предпочитает использовать общественный транспорт / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице начался сезон предновогодних пробок. По мнению аналитиков Центра организации дорожного движения, загруженность трасс в вечерний час пик достигнет 9–10 баллов.

До вечера еще далеко, но по двум сторонам Лесной улицы автомобили уже выстроились в шеренгу. Я тихим шагом по тротуару обгоняю чей-то спорткар. Однако его водитель провожает меня тоскливым взглядом: судя по прогнозу его навигатора, видами Белой площади ему придется наслаждаться еще минут двадцать, не меньше.

Но не автомобилем же единым жив столичный пассажир зимой. В последние годы у москвичей появилось много способов обойти пробки. Для этого в столице строятся линии метро, так, на днях открылся новый участок Большой кольцевой линии, увеличивший подземку на 10 станций. Теперь, например, жители Мичуринского проспекта могут добраться до горнолыжных склонов не за 55 минут на метро, как еще две недели назад, а всего за 33 минуты.

Кроме того, продлеваются линии МЦК и МЦД. К примеру, мне в выходные нужно было встретить знакомого на Ленинградском вокзале. Добиралась я от «Дмитровской», где бываю нечасто. Перед тем как спуститься в подземку, я сверилась с картой в навигаторе, предложившей мне воспользоваться МЦД.

В итоге на вокзал я приехала примерно на 20 минут раньше, чем планировала: на метро дорога занимает 35 минут, а на электричке — всего 11. Хватило на то, чтобы выпить кофе на перроне.

Помните, как в боевике «Пятый элемент» таксист в исполнении Брюса Уиллиса подвозил своих пассажиров по воздуху? Примерно то же самое скоро ждет и москвичей. Так в 2023–2025 годах над Москвой планирует начать полеты первое аэротакси. Александр Атаманов, гендиректор компании, рассказал, что стоимость поездки на воздушном такси может составить около 200 рублей за километр.

А в долгосрочной стратегии развития транспортной системы столицы урбанисты рассматривают ввод совершенно новых видов транспорта, например высокоскоростного поезда, передвигающегося по вакуумным тоннелям.

Пока вакуумные тоннели строятся, а таксисты получают лицензии на полеты, часть москвичей продолжает пользоваться велосипедами. И это не только курьеры. В числе велосипедистов — масса любителей. По словам Петра Дворянкина, члена экспертного совета Госдумы РФ, это одно из лучших средств передвижения по загруженным дорогам. Правда, к зимнему сезону велотранспорт нужно правильно готовить.

— Я обычно переобувал велосипед на резину с глубоким протектором, — пояснил он.

По мнению международных урбанистов, московский общественный транспорт из года в год повышает свой статус.

Салоны метро и автобусов становятся комфортнее и удобнее, а транспортная инфраструктура — более надежной и высокотехнологичной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

746 тысяч пассажиров воспользовались новыми станциями Большого метрокольца Москвы в первую неделю его работы. Наиболее популярными стали пересадочные станции на другие линии метро. 151 тысяча пассажиров воспользовалась станцией «Каховская», откуда можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию. 141 тысяча человек — «Кунцевской» и 95 тысяч москвичей — «Воронцовской».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Лискутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— Около 9 тысяч личных авто не выехали на дороги за первую неделю работы нового участка Большого кольца — это очень высокий показатель.

В преддверии Нового года, когда движение в городе затрудняется, метро становится самым надежным видом транспорта. Хочу призвать всех горожан и гостей столицы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом — метро, автобусами, в крайнем случае — такси или каршерингом. Выбирать же личные машины для выезда в город я бы попросил только в самую последнюю очередь.