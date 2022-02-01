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Знаменитый Дом Анны Монс отреставрируют

Павел Воробьев

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Знаменитый Дом Анны Монс отреставрируют
Макет дома Анны Монс, каким он был в конце XVII века. Работа Николая Аввакумова из собрания народного музея «Слобода» / Фото: Общественное достояние

Особняк конца XVII — начала XVIII века, в котором жила фаворитка царя Петра Великого Анна Монс, будет открыт для посещения.

Дом голландских врачей Ван дер Гульстов, известный среди москвичей как Дом Анны Монс, находится в Басманном районе. Он давно объявлен объектом культурного наследия. Однако особняк стоит на территории промышленного предприятия, и до недавнего времени доступ к нему для экскурсантов официально был закрыт.

Долгое запустение не пошло на пользу старинному особняку — он начал разрушаться и теперь требует серьезной реставрации.

Столичные любители истории обратили внимание на ситуацию со старинным зданием и обратились непосредственно к главе государства. Вопрос был оперативно решен.

Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы «принять меры по обеспечению визуального и непосредственного доступа к объекту культурного наследия федерального значения «Палаты XVII в. (Дом Анны Монс)». Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля.

— Я занимался этой проблемой вместе с местными жителями. Здание это имеет большую историческую ценность, поскольку оно единственное, оставшееся от знаменитой Немецкой слободы времен Петра Первого, и оно помнит визиты самого царя. Теперь дело за реставрацией с полным восстановлением и сохранением исторического облика так, чтобы москвичи смогли посещать здание с атмосферой петровских времен. Задача уникальная, и решение властей открывает новые возможности, — считает историк-краевед Георгий Саатчан.

После реставрации дом откроется для экскурсий.

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