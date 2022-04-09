Фермерский сезон: в Москве стартовали ярмарки выходного дня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве начался сезон ярмарок выходного дня. Руководитель городского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал «Вечерке», с чем в столицу пожаловали фермеры из российских регионов.

— Ярмарки выходного дня работают в Москве уже более 20 лет, и покупать на них сельскохозяйственную продукцию стало доброй традицией у москвичей. Продукты привозят еженедельно. На ярмарках традиционно горожане предпочитают приобретать свежую плодоовощную продукцию по доступным ценам. Каждую неделю предлагаются свежий хлеб и кондитерские изделия, а также мясная, молочная продукция.

Уточняется, что продукцию привозят более чем из 40 регионов России. Чаще в Москву фермеры едут из Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областей. Торговать на ярмарках разрешают только тем, у кого есть личное подсобное хозяйство, и индивидуальным предпринимателям. Ассортимент очень богат на гастрономические находки. Тут же всегда можно пообщаться с продавцами из регионов и узнать об особенностях, вкусовых качествах и пользе продукции. Ярмарки пользуются большой популярностью у москвичей. Сюда приходят и за борщевым набором — капустой, свеклой, морковью, картофелем, которые отменного качества и не сравнятся с магазинными.

И за полезными лакомствами. Есть на прилавках консервация, травяные сборы, мед. Продавцы всегда дают попробовать товар. То же сало — на соль, на пряности. Вслепую ничего покупать не придется.

Ах, ароматное сальце

Мясо на ярмарки привозят со всех краев России. Один из самых популярных поставщиков — Липецкая область. Местные мясокомбинаты радуют москвичей натуральным салом, колбасой, сардельками, их, как правило, разбирают в первый день. А одним из самых интересных продуктов на прилавке можно назвать «Кровянку» — колбасу с большим количеством минералов в составе, которые положительно воздействуют на кости и мышцы гурмана.

Цена: от 500 рублей за килограмм.

От конфеток не потолстеете

Не обделяют на ярмарках и сладкоежек — конфеты и выпечку привозят из Нальчика и Московской области. Конфеты самых разных видов — от шоколадных до карамельных, а в их составе — минимальное количество искусственных примесей, поэтому они не просто вкусные, но и натуральные. Что касается выпечки, то здесь есть как пирожки с мясом, капустой и яблоками, так и хачапури.

Цена конфет: от 400 рублей за килограмм.

Цена пирожка: 30 рублей.

Наш сыр — лучший

Молочную продукцию на ярмарки поставляет Липецкий завод, а также фермеры из сел Алпатьево и Луховицы Московской области. Эта продукция хранится не так долго из-за своего натурального состава, поэтому ее привозят в ограниченном количестве. Самыми ходовыми товарами считаются молоко, творог и сыр маасдам, а также детские молочные напитки со вкусом фруктов.

Цена молока: 150 рублей за литр.

Торгуемся, не стесняемся!

По социальной карте москвича на покупки можно получить скидку до 10 процентов. А по воскресеньям перед закрытием ярмарок цены могут быть еще ниже. Кроме того, с продавцами можно и даже нужно торговаться — такова ярмарочная специфика.

Медовые берега

Мед привозят в Москву из Башкирии, так как регион славится своими экологическими местами и большим количеством производимых сортов. Самыми популярными среди покупателей считаются липовый, майский цветочный мед. Однако на прилавке можно встретить и забрус — сотовый мед, который представляет собой длинную пластинку. Он невероятно полезен для полости рта, так как убивает бактерии и делает десны менее чувствительными.

Цена: от 600 рублей за килограмм.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Приправа для шашлычка

На ярмарках вы обнаружите огромный выбор готовых наборов для шашлыка, курицы или мяса. В состав таких наборов входят измельченный красный перец, хмелисунели, орегано, розмарин и так далее. Приправы привозят из Абхазии, а благодаря широкому выбору каждый может найти все что нужно и смешать сразу несколько видов.

Цена:100 рублей за 200 граммов.

Свеженькое круглый год

Овощи, фрукты, морепродукты, красная рыбка и прочие яства можно купить и на круглогодичных ярмарках. Их в Москве 55. Большинство из них можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. В понедельник они тоже не работают — санитарный день. На таких ярмарках продают не только отечественную продукцию. Есть и экзотика: сладости и специи из Казахстана, деликатесы из Армении и Белоруссии.

Помидорный калейдоскоп

Сейчас в Липецкой области начался помидорный сезон, поэтому их можно встретить у продавцов в большом количестве. Так, например, сердца покупателей завоевали так называемые голландские сорта — это «Магнус», «Эсмира», «Диадема». За их хранением тщательно следят, поэтому на прилавки поступает все исключительно свежее и вкусное.

Цена: 100 рублей за килограмм.

Квас для гурманов

На прилавках ярмарки можно найти квас из Липецкой области. Вы его сразу распознаете по белому цвету. Изготавливают его в нескольких видах — с добавлением мяты, горчицы и хрена. В составе есть белая ржаная мука, а производится он на пивной закваске. Его вкус и внешний вид значительно отличаются от кваса, который можно увидеть в супермаркетах, — из-за натурального состава обладает горьким привкусом.

Цена: 100 рублей за бутылку 0,7 л.

Яблоки на любой вкус

Самыми ходовыми товарами на ярмарках считаются яблоки. На прилавках можно встретить известный всем сорт Симиренко, а также «Медовый хруст». Хранят яблоки в профессиональных теплицах, а когда привозят в Москву — тщательно следят за их внешним видом, поэтому покупатель может не беспокоиться о качестве продукции.

Цена: от 100 рублей за килограмм.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Сауткин, председатель столичного Комитета ветеринарии:

— За любой продукцией на ярмарке строгий контроль. В этом году для проведения контроля качества продукции на 60 ярмарках выходного дня в столице работают 18 передвижных лабораторий. К проведению экспертизы привлечено 170 специалистов. Мониторинг ведут и муниципальные депутаты. Они проверяют соблюдение правил торговли, оснащение необходимым оборудованием. Речь идет о том, чтобы продукция размещалась на прилавках, у каждого продавца были весы. Если предлагается мясная или молочная продукция, то она должна храниться в холодильниках.

СПРОС ВСЕГДА РАСТЕТ

Самые маленькие ярмарки выходного дня насчитывают всего восемь торговых мест. Такие площадки есть почти в каждом округе. Самые большие расположены на улице Щепкина и Комсомольском проспекте. На каждой по 72 торговых места. В топ-3 входит и ярмарка выходного дня на Измайловской площади с 60 местами для фермеров. Объем проданной продукции за неделю в среднем превышает 30 тонн. На площадках запрещена продажа алкоголя, табачных изделий, парфюмерно-косметических товаров, детского питания.