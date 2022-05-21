45 миллионов страниц, 5,7 миллиона адресов: МосгорБТИ исполнилось 95 лет

Фото: Пресс-служба ГБУ МосгорБТИ

21 мая исполняется 95 лет со дня основания ГБУ МосгорБТИ. Сегодня это крупнейшая в стране структура, осуществляющая технический учет объектов недвижимости, — в ее архиве хранится более 500 тысяч инвентарных дел объемом 45 миллионов страниц с информацией о характеристиках столичных зданий и сооружений, квартир и земельных участков. Об истории организации, ее профессиональных традициях, а также о спектре услуг, предоставляемых москвичам сегодня, «Вечерней Москве» рассказал Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

— Максим Федорович, в этом году МосгорБТИ 95 лет. С чего начиналась история учреждения?

— Точка отсчета истории бюро — 21 мая 1927 года (принято Постановление Экономического Совета РСФСР «Об утверждении Положения по инвентаризации имущества местных Советов» — прим. «ВМ»). За 95 лет учреждение претерпело большие изменения — неоднократно менялась организационная форма, нормативная база отрасли, законодательство страны. Сейчас МосгорБТИ находится в ведомственном подчинении департамента городского имущества.

— Что Московское БТИ представляет собой сегодня? Какой спектр услуг оно оказывает и кому?

— Учреждение работает в интересах города и москвичей: оказывает услуги органам исполнительной власти Москвы, застройщикам, ресурсоснабжающим компаниям, риелторам, жителям столицы. Также участвует в реализации множества городских программ, среди которых адресация объектов недвижимости, техническая инвентаризация и кадастровые работы для важнейших социальных объектов и многие другие. В его архиве хранится самая полная и подробная информация о столичных объектах жилой и нежилой недвижимости, а также о земельных участках.

Основных направлений деятельности девять. Главным профилем является техническая инвентаризация — определение технических характеристик объектов недвижимости: площади и конфигурации, планировки, состояния и оснащения инженерными системами, уровня благоустройства. А также изготовление документов — технических паспортов, поэтажных планов, экспликаций, справок и выписок. Помимо этого, МосгорБТИ проводит кадастровые и геодезические работы, 3D-замеры недвижимости, разрабатывает проекты межевания территории, предоставляет копии архивных документов, проектирует перепланировки жилых и нежилых помещений, создает дизайн-проекты интерьера, выполняет адресацию объектов недвижимости.

— На последнем пункте хотелось бы остановиться. Сколько адресов сегодня зарегистрировано в столице? Какие объекты должны иметь адрес и при каких обстоятельствах он может быть аннулирован?

— По законодательству любой объект недвижимости — здание, квартира, машино-место и земля — должен иметь официальный адрес. Без него невозможно оформить прописку, получать государственные услуги и заниматься лицензируемой деятельностью.

МосгорБТИ является техническим оператором государственной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», оказываемой департаментом городского имущества с 2016 года. За эти шесть лет число официально адресованных объектов недвижимости в Москве увеличилось в 43 раза — с 131 тысячи до 5,7 миллиона.

Только с начала 2022 года в Москве появилось более 64 тысяч новых адресов: 31 407 присвоены жилым и нежилым помещениям, 16 138 — земельным участкам, 14 703 — машино-местам и 1943 — зданиям и сооружениям. Новые адреса получили, в том числе, и знаковые объекты города — перинатальный центр для больничного комплекса в Коммунарке, Шаболовская радиомачта «Башня Шухова», крупнейший в России бизнес-парк «Ростех-Сити» и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

— Учреждение аккумулирует большие объемы данных. Внедряются ли сегодня какие-то современные информационные технологии для их хранения и обработки?

— Курс на цифровизацию учреждение взяло несколько лет назад. За это время отсканировали и перевели в электронный вид почти 12 миллионов страниц технической документации из архивов Ростехинвентаризации, Мосгеотреста, ГБУ МО МОБТИ, переданных в ГБУ МосгорБТИ на хранение в соответствии с законодательством.

Эта работа позволила создать сервис по предоставлению копий архивной документации. С его помощью можно в электронном виде подать заявку на получение информации об объектах недвижимости, хранившуюся в органах и организациях по государственному техническому учету по состоянию на 1 января 2013 года. Сведения предоставляются в виде заверенных копий, выписок и справок. Сегодня это одна из самых востребованных услуг учреждения. Ежегодно по ней поступает более 25 тысяч заявок от юридических и физических лиц.

В 2020 году во время пандемии для минимизации личных контактов был запущен сервис дистанционного заказа услуг и документов. Теперь приехать в офис достаточно только один раз, чтобы забрать готовые документы, а по ряду услуг получить результат работ можно в электронном виде. За время существования сервиса через сайт поступило более 38 тысяч заявок.

— За какими еще услугами в МосгорБТИ чаще всего обращаются физические лица?

— Если выстроить рейтинг самых популярных у москвичей услуг, то он в последние годы чаще всего требуется техническая инвентаризация. В этом году за ней обратились уже 9,3 тысячи граждан. На втором месте — предоставление копий архивной документации. В 2022 году москвичи уже заказали их 4,1 тысячи раз. Также высоким спросом пользуются кадастровые и проектные работы.

— В этом году в учреждении открылся единый контакт-центр. Какую информацию в нем можно получить?

— Этот клиентский сервис был создан в феврале 2022 года. Специалисты Московского БТИ проводят бесплатные консультации по документам и услугам учреждения, подробно рассказывают об особенностях технического учета недвижимости, помогают оформить заказ или записаться в офис приема через официальный сайт.

Они принимают порядка тысячи звонков в неделю. Помимо телефонных обращений обрабатывают и заявки, поступающие через социальные сети, электронную почту и сайт. С момента запуска их пришло более 15 тысяч.

— Расскажите подробнее о такой услуге, как подготовка дизайн-проекта интерьера квартиры.

— Это новый и актуальный сервис. Дизайнеры учреждения помогают москвичам с созданием рабочей документации и визуализации будущего ремонта. Заявители могут выбрать различные пакеты услуги — от минимального эскизного проекта до подробного, включающего полный перечень работ со всеми необходимыми чертежами и 3D-рендерами.

Сроки исполнения заказа и его стоимость зависят от площади и состава проекта, при этом цена услуг ниже рыночной. Дизайн-проект включает планы монтажа и демонтажа перегородок, электрики, сантехники, планы мебели и освещения — все, что необходимо строителям для руководства при проведении ремонта.

Важное отличие проектов, созданных МосгорБТИ, в том, что они разрабатываются с учетом требований законодательства. У клиента точно не возникнет проблем с последующим согласованием перепланировок.

— А появятся новые услуги в ближайшее время?

— Несмотря на развитие электронных сервисов, учреждение продолжает уделять особое внимание клиентским офисам. Сегодня в столице функционирует пять таких площадок. В 2020 году была существенно модернизирована зона приема на Преображенской площади. А на днях открылся после капитального ремонта офис на Стрелецкой улице.

Также в этом году ГБУ МосгорБТИ и Центр государственных услуг «Мои документы» заключили соглашение о сотрудничестве, по которому были размещены специализированные окна приема учреждения во флагманских офисах госуслуг: в ТЦ «Афимолл», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Щелковский» и ТЦ «Город».

Относительно недавно создан ряд новых продуктов МосгорБТИ для граждан и бизнеса. Так, столичным застройщикам теперь доступны комплексные услуги, благодаря которым можно избежать повторных обращений, сэкономить средства и время. К примеру, если раньше для заказа технической инвентаризации и кадастровых работ приходилось оформлять две заявки, то теперь появилась возможность единожды обратиться в БТИ, получив на выходе и документы технического учета, и технический план объекта. При желании любые другие виды услуг также могут быть включены в пакет.

Граждане с недавних пор могут заказать комплексную оценку стоимости жилья. Особенность сервиса в том, что заказчику не требуется заранее получать техническую документацию, необходимую для подготовки отчета об оценке. Сотрудники учреждения запросят ее сами во внутренних базах. Учитывая, что отчет об оценке обязателен при согласовании ипотеки, сервис пользуется спросом.

Отдельно упомяну опции, связанные с перепланировками. Услуги авторского надзора при переустройстве или перепланировке помещений помогут сделать так, чтобы ремонт соответствовал проекту. Специалисты МосгорБТИ проинспектируют ход строительных работ, проверив в том числе и скрытые — гидро-, звуко- и шумоизоляцию. А в рамках представления интересов клиента в Мосжилинспекции специалисты помогут собрать пакет документов, необходимый для согласования перепланировки квартиры, разработают ее проект и техническое заключение о безопасности и допустимости работ, а также подадут документы в согласующий орган за клиента.

Это далеко не все нововведения, которые появились в МосгорБТИ в этом году. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем порадовать москвичей еще большим количеством новых услуг и полезных сервисов.

От всей души поздравляю работников БТИ с юбилеем.

Справка

Работает контакт-центр с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а в субботу — с 10 до 18 часов. Связаться с МосгорБТИ можно по единому телефонному номеру +7 (495) 629-02-80.