Домашние питомцы на специальных площадках чувствуют себя комфортно

Москвичка Кристина Каверина тренирует на специальной площадке своего пса по кличке Малыш / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

18 июля корреспондент «Вечерней Москвы» и специалист по уходу за животными оценили удобство инфраструктуры для выгула собак. Выбор пал на Савеловский район.

В Савеловском районе организовано около десятка специальных площадок для выгула собак. В основном они заполнены по утрам и, конечно, по вечерам, когда люди приходят с работы и выводят на прогулку четвероногих друзей. На огороженных площадках есть все необходимое для обучения и дрессировки животных: горки, лесенки, даже качели — подвешенные шины, куда может запрыгнуть уже натренированный четвероногий друг.

Пес Малыш, с которым вышла погулять специалист по уходу за животными Кристина Каверина, был взят из приюта. Спустя полгода после реабилитации и социализации он уже с удовольствием гуляет на площадке. Она расположена во дворах домов на улице Писцовой.

— Предыдущие хозяева жестоко избивали эту собаку породы хаски, — рассказывает Кристина Каверина. — Он стал агрессивным. В то же время боялся тех, кто мог коснуться его лап. Они уже зажили, но еще полгода назад были все в шрамах.

Малышу пришлось долго учиться ладить не только с людьми, но и с другими животными. Любовь, ласка, терпение и профессиональные навыки его новой хозяйки — все это пригодилось при адаптации пса.

— Пока особых трюков и команд он не выполняет, — говорит Каверина. — Но очень любит плюшевые игрушки и мячики.

Играть на площадках для выгула можно и с крупными собаками, и с питомцами поменьше. Владельцы приносят мячики, фрисби — летающие тарелки и другие собачьи радости. «Подкупить» и помочь в дрессировке могут и специальные корма и печеньки.

Выгуливать собак в Савеловском районе можно также на площадках на улицах Бутырской, Башиловской, Нижней Масловке, а также в Вятском переулке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Савчук, главный инструктор столичной учебно-дрессировочной площадки:

— Плюсы специально организованных площадок для выгула собак ощутимы. Владельцы необученных и плохо управляемых домашних питомцев могут отпустить их побегать без поводка и не бояться, что они куда-нибудь убегут. Было бы здорово, если бы в Москве стало больше площадок для профессиональной дрессировки собак. Сами такие территории достаточно крупные, нужно смотреть возможности их организации в районах.