Инвесторам дают зеленый свет: барьеров для бизнеса все меньше

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на своем рабочем месте / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Сегодняшняя городская застройка ориентирована на комфортную жизнь: рядом с домом должны быть спортивные и игровые площадки, детсады, школы и парки. Наполненный разнообразными функциями и типами застройки мегаполис развивается активнее. Для реализации проектов — от районных центров до железнодорожных направлений требуется слаженная работа, в том числе и по оказанию госуслуг, говорит председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Внедрение электронных сервисов стало неотъемлемой частью строительства современного мегаполиса, рассказала «Вечерней Москве» председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

С максимальной точностью

Вопросами сокращения административных барьеров столичные власти занимаются более десяти лет. Ставка делается в том числе на цифровизацию и внедрение электронных сервисов. Новшества в этой сфере ежегодны. Растет и количество предоставляемых в электронной форме госуслуг.

— Только в текущем году в различные органы столичного Стройкомплекса было подано свыше 55 тысяч онлайн-обращений, — приводит данные Юлиана Княжевская. — Санкции и экономические трудности не снизили привлекательность российской столицы для инвесторов. Активность участников строительной отрасли по-прежнему высока: за предоставлением государственных услуг в первом квартале этого года в Москомархитектуру поступило почти 13,7 тысячи обращений.

Говоря языком цифр, можно отметить высокий интерес к Москве среди застройщиков: за первые три месяца 2022-го обращений оказалось на три тысячи больше, чем за первый квартал прошлого года.

— При этом хочу подчеркнуть, что государственные услуги мы всегда оказываем в срок и с максимальной точностью, — акцентировала внимание Юлиана Княжевская.

В Москомархитектуру обращаются за разными услугами. Среди самых популярных — приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. Без такого пакета ни один проект не может быть реализован.

Изучение подземных инженерных коммуникаций — обязательный этап при подготовке к строительству любого сооружения в столице.

— Так, за первый квартал текущего года с этим вопросом к нам поступило 5410 обращений, — продолжает Юлиана Княжевская, — и почти в трех тысячах случаев услуга была оказана.

Эту востребованную услугу комитет предоставляет в электронном виде почти четыре года. Инвесторы получают ее бесплатно. При этом общий срок предоставления данной государственной услуги не должен превышать семи рабочих дней.

Цвет домов

Востребованной оказалась и услуга по оформлению колористических паспортов жилых домов для капитального ремонта. По законодательству здания и сооружения необходимо содержать в должном состоянии — своевременно производить необходимые виды ремонтов и облагораживать прилегающую территорию. Работы по текущему ремонту внутри здания могут выполняться по желанию балансодержателя, а вот поддерживать фасад в хорошем состоянии является обязанностью.

Причем это касается не только целостности отделочных материалов, но и состояния покраски. Если она станет тусклой вследствие выгорания на солнце или воздействия атмосферных осадков, то ее необходимо восстановить.

В колористическом паспорте жилых домов отображаются ключевая информация и параметры: схема расположения, технические особенности, фотоснимки окружающих строений, исходный цвет объекта. Есть в таком паспорте и информация о предыдущих изменениях.

Документ разрабатывается с учетом многих факторов: особенности окружающей инфраструктуры, назначения и месторасположения объекта. Проведение работ без его оформления грозит штрафными санкциями.

Несмотря на то что процедура по оформлению колористических паспортов обязательная, пройти ее можно максимум за 17 рабочих дней. В электронном виде она стала доступна чуть менее трех лет назад. И благодаря этому сегодня в городе появляется все больше зданий с оригинально и красиво обновленными фасадами, которые прослужат дольше благодаря своевременному ремонту.

— Всего за первый квартал этого года было выпущено 732 паспорта колористического решения для домов, участвующих в столичной программе капитального ремонта, — отмечает Юлиана Княжевская.

Продолжая тему облика столицы, председатель Москомархитектуры добавляет: комитет занимается также согласованием дизайн-проекта размещения вывески. За первый квартал текущего года за услугой обратились 383 раза. Такие показатели глава ведомства называет невысокими и связывает их с регулярным выпуском образцов и инструкций по размещению вывесок.

— При этом довольно высок и процент отказов по таким обращениям — из всех было одобрено только 165 заявок, — Юлиана Княжевская предупреждает предпринимателей: дизайн-код в городе действует давно, и бизнес должен внимательно следить за соответствием вывески и стиля здания.

Семинары помогут

Рост числа обращений в Москомархитектуру обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, за последний год в столичном комитете появилась новая услуга по приемке результатов инженерных изысканий для размещений в информационной системе города.

— А во-вторых, заявителям стало проще обращаться за самими услугами, — говорит Юлиана Княжевская. — Это связано и с полным переводом услуг в электронный вид, и с оптимизацией формы подачи документов, над которой наш комитет работает постоянно.

Помогают в вопросах предоставления услуг и проводимые Москомархитектурой семинары. На них специалисты разбирают основные ошибки при обращениях. За счет такой работы удается также уменьшить процент отказов для тех, кто хочет пройти процедуры в электронном виде.

Юлиана Княжевская подчеркивает: снижение административных барьеров и цифровизация отрасли — это планомерная и системная работа, которая ведется не только в Москомархитектуре, но и во всем Стройкомплексе.

Благодаря проделанной за последнее десятилетие работе по совершенствованию деятельности отрасли все административные процедуры в строительстве регламентированы.

— У любого инвестора и строительной организации появилось четкое понимание о комплектности, составе документов, сроках и о результате получения государственной услуги, — объясняет она. — Отмена избыточных процедур в сфере строительства, перевод госуслуг в электронный вид и регламентация административных процедур выгодна всем: и органам власти, и застройщикам, и горожанам. Для строителей это ускоренное решение «бумажных» вопросов, снижение сроков возведения объектов и, как следствие, увеличение объемов строительства. Что касается горожан, то они быстрее получают ключи от новых квартир.

В свою очередь столичный Стройкомплекс сокращает сроки обработки заявок от застройщиков и, соответственно, трудозатраты. Контроль сроков и хода предоставления госуслуг становится более четким и частично автоматизированным.

По итогам работы формируется электронная база проектов, позволяющая оперативно получить доступ к информации.

Не выходить за границы

Среди последних новшеств в электронных сервисах Москомархитектуры — новые правила, определяющие процесс подачи и рассмотрения требований к тому, чтобы в правилах землепользования и застройки города Москвы отображались границы зон с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов культурного наследия.

— Раньше такие предложения рассматривались городской Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при столичном правительстве. Теперь же они выделены в отдельную услугу, которую Москомархитектура будет предоставлять полностью в электронном виде, — поясняет Юлиана Княжевская.

По ее словам, новый порядок закрепил перечень документов и информации, необходимых для рассмотрения требований об отображении в правилах землепользования и застройки столицы границ соответствующих объектов и территорий.

Кроме того, общий срок отображения соответствующих границ в городских документах не может превышать полугода.

Направлять данные требования могут исполнительные органы государственной власти, а также подведомственные им организации, которые уполномочены устанавливать границы зон с особыми условиями использования территорий и границы территорий объектов культурного наследия.

Помимо этого, обновление претерпел и сам формат подачи предложений об изменении правил землепользования и застройки.

— Теперь, если заявитель хочет сделать одно изменение, не меняя ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, то оно вносится без рассмотрения на городской Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки, — продолжает Юлиана Княжевская.

По ее словам, те же правила действуют, если изменяются даже и несколько параметров, но если эти изменения затрагивают не более десяти процентов конкретной территориальной зоны.

— В конечном итоге мы убеждены, что такие изменения призваны упросить процедуру и ускорить такой важный для строительства процесс, как изменение правил землепользования и застройки, — резюмирует Юлиана Княжевская.

ДОСЬЕ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась 26 июня 1976 года в Москве. В 1993–1998 годах работала в Люблинском и Кунцевском районном судах Москвы. В 1999–2003 годах — консультант Управления судебного департамента при Верховном суде РФ. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. В 2003–2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП Москомархитектуры».

В 2010 году прошла повышение квалификации в Академии менеджмента по программе: Особенности деятельности руководителей в условиях социально-экономических преобразований. С июля 2012 года работала в аппарате Москомархитектуры. С 25 октября 2012 года занимала должность зампреда Москомархитектуры. С 3 апреля 2014 года занимала должность первого зампредседателя Москомархитектуры. Распоряжением мэра Москвы от 30 апреля 2014 года Юлиана Княжевская назначена председателем Москомархитектуры.

Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской организована работа по подготовке ряда крупных градостроительных проектов, ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была принципиально усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг.

Диаметры получат новые остановки

В понедельник, 25 июля, в Москомархитектуре рассказали о строительстве новых остановок на маршрутах Московских центральных диаметров.

На протяжении первых четырех маршрутов Московских центральных диаметров предполагается построить 11 дополнительных остановочных пунктов и станций.

— В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырех диаметрах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах столицы, — сообщили в комитете. — Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию.

Сейчас в Москве строятся 96 транспортно-пересадочных узлов, среди самых крупных: «Рижская» (рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на три диаметра и высокоскоростную магистраль «Санкт-Петербург — Москва»), «Аминьевская», «Минская», «Кутузово», «Камушки », «Беговая» и на Белорусском вокзале.

Еще один важный проект — разработка проекта следующего, пятого по счету Московского центрального диаметра. Его трассировку еще обсуждают специалисты. Сооружение нового маршрута потребует ряда серьезных решений для соединения существующих направлений. Так, для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог в рамках проекта Московских центральных диаметров могут построить глубокий тоннель.

— Эти радиусы нужно соединять, и подземный тоннель — эффективное решение этой задачи. Сейчас такой вариант прорабатывается специалистами профильных железнодорожных проектных институтов и подразделений Москомархитектуры, — рассказали в столичном комитете.

Строительство глубокого тоннеля с четырьмя подземными станциями и пересадками для интеграции с метрополитеном — это технически сложный и дорогостоящий проект, но эффективность такого варианта ожидается достаточно высокая.

— Пока трассировка пятого Московского центрального диаметра только прорабатывается, — добавили в городском ведомстве. — Пока планируется сохранить два радиальных маршрута: «Павелецкий вокзал — Домодедово», «Ярославский вокзал — Пушкино» и «Ярославский вокзал — Королев».

В Москомархитектуре также сообщили, что на протяжении пятого диаметра планируется строительство девяти пешеходных переходов.

— После проработки и дополнительного анализа транспортной ситуации будут приниматься решения о строительстве новых остановок, — сообщили в комитете.

Сегодня Московские центральные диаметры — новый вид городского транспорта, который объединил формат пригородных электричек и метро. Диаметры соединяют разрозненные направления железных дорог с проездами через всю столицу, превратив их в полноценные линии, по которым без пересадок можно проехать сквозь мегаполис и добраться до ближайших городов Подмосковья.

Напомним, движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2) было запущено в 2019 году. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по железнодорожным маршрутам курсируют с интервалом пять-шесть минут в час пик.

КСТАТИ

График работы Московских центральных диаметров выстроен, как в метро — с 5:30 до 1:00. Тарифы зависят от зоны, в которой едет пассажир. На Московских центральных диаметрах их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой «Тройка». По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены поезда «Иволга» российского производства. По техпараметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходят их.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Построят спортобъект

Спортивный объект предлагается построить на свободном участке на улице Введенского в районе Коньково. Участок для строительства здания площадью порядка 4000 квадратных метров будет реализован на торгах.

— Для спортивного объекта у этого участка расположение довольно удачное: недалеко находятся станции метро «Беляево» и «Коньково», а вокруг сформирована жилая застройка, — рассказали в Москомархитектуре. — Будущий ФОК будет востребован среди местных жителей, а также обеспечит их дополнительными рабочими местами.

Согласно документации, на участке построят здание высотой до 15 метров. Рядом организуют парковку для посетителей комплекса. Предполагается, что внутри расположатся бассейн, спортивные и тренажерные залы, инструкторские, тренерские, медицинский кабинет, буфет, административные и вспомогательные помещения. Окончательная экспликация помещений, а также внешний облик здания будут определены на более поздних стадиях разработки проекта.

К склону протянут дороги

Строительство четырех новых улиц запланировано рядом с будущим горнолыжным склоном в районе Ново-Переделкино. Вместе они организуют удобную дорожную сеть, обеспечивающую автомобильный и транспортный доступ к проектируемому спорткомплексу рядом со станцией метро «Новопеределкино» и создадут новые автомобильные и пешеходные связи. Также проект включает в себя две новые развязки, которые в том числе обеспечат связь с планируемой автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Видное.

Пользуются спросом

В районе Алтуфьево на Стандартной улице предлагается построить спортивно-развлекательный комплекс. Участок для строительства небольшой — площадью около 0,3 гектара. На нем планируют построить здание, в котором расположатся спортивные залы и секции, а также развлекательные комплексы и помещения. Такие места для досуга в шаговой доступности пользуются спросом у жителей, а также дают дополнительные рабочие места городу.

На участке можно будет построить здание высотой до четырех этажей. Площадь самого здания составит около 4500 квадратных метров. Также необходимо будет организовать парковку для посетителей и сотрудников комплекса.