Новая поликлиника стала украшением Ясенева

Исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники № 42 Сергей Кленов дарит маленькому пациенту Антону Репчуку значок / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В районе Ясенево после капитального ремонта открылась детская городская поликлиника. В понедельник, 1 августа, «Вечерняя Москва» побывала в обновленном медучреждении.

В Ясеневе сегодня живут 180 тысяч москвичей. Создание комфортной городской среды для них — приоритет работы столичного правительства. Масштабное и комплексное благоустройство, которое сейчас проводится в этом районе, охватывает Битцевский лес, микрорайоны, дворовые территории, улицы. В программу развития Ясенева вошли и медицинские учреждения. Чуть дольше обычного из-за сложных инженерных коммуникаций и пандемии ремонтировался первый филиал детской городской поликлиники № 42, но ожидание, признаются врачи и жители, стоило того.

— Наша поликлиника преобразилась полностью, — отметила заведующая филиалом Елена Борисова. — Старое здание было 1978 года постройки, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Конечно, со временем оно устарело, перестало отвечать современным требованиям.

Во время ремонта поликлинику площадью около пяти тысяч квадратных метров обновили до неузнаваемости. Но самое главное — все привели к единому новому московскому стандарту амбулаторного звена.

— У нас новый фасад, при входе сделали теплую парковку для колясок, чтобы даже зимой мамам с малышами было комфортно. На первом этаже стало просторнее, появился большой ресепшен с администраторами, которые помогают пациентам, отвечают на вопросы, — рассказала Елена Борисова.

Для многих детей поход к доктору — стресс, поэтому, чтобы немного скрасить пребывание малышей в поликлинике, на входе их ждут небольшие подарки — бумажная корона с изображением разных животных и персонажей, значки и браслетики.

— Это пусть и небольшой, но приятный бонус для наших маленьких посетителей, — сказал исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники № 42 Сергей Кленов, вручая значок Антону Репчуку, пришедшему с мамой на плановый прием к педиатру.

Принцип московского стандарта поликлиник — это максимально продуманная логистика пациентов. Так, на первом этаже в новом медучреждении расположились самые востребованные кабинеты.

— Здесь можно получить справку, сдать анализы, попасть к дежурному врачу. Также появилось кафе, — добавила заведующая поликлиникой Елена Борисова, уточнив, что оно сразу стало пользоваться большой популярностью среди посетителей. — Особенно удобно, когда пациенты приходят утром сдавать анализы натощак, а потом могут приобрести воду и что-то перекусить.

Кроме того, для детей с симптомами инфекционных заболеваний сделали отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших пациентов и тем самым предупредить распространение инфекционных заболеваний.

Еще одно важное дополнение — наконец заработал бассейн. По словам Елены Борисовой, до ремонта он не функционировал, а теперь в нем могут заниматься одновременно четверо-пятеро детей. Оснащение бассейна самое современное.

На втором этаже разместились педиатры и кабинеты вакцино-профилактики. Есть тут и игровая зона — пока родители ждут начала приема, ребенок может порисовать или поиграть. К слову, такие зоны есть на каждом этаже поликлиники.

— Третий этаж у нас отдан под профильных специалистов. Здесь принимают оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог и другие врачи, — уточнила завфилиалом. — Их кабинеты оснастили самым современным оборудованием.

Особое внимание привлекает территория вокруг поликлиники. На лавочках сидят родители, а рядом, на небольшой детской площадке, после посещения врача играют ребята.

— Нам очень нравится новая поликлиника, — поделилась Лилия Кучерова, которая вместе с шестилетним Андреем пришла на перевязку руки после операции. — Мы попали к врачу в назначенное время, а потом сын захотел покататься на качелях. Здорово, что медучреждения стали обновлять!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В городскую программу реконструкции поликлиник входит 201 здание — это половина амбулаторного фонда Москвы. С 2020 по 2022 год в 55 медучреждениях уже завершилась реконструкция, их общая площадь составила более 180 тысяч квадратных метров. Сейчас строительно-монтажные работы идут в 118 зданиях, более чем в 30 из них обновление планируют завершить уже в этом году. Кроме того, в 28 учреждениях начнут капремонт в течение этого года.