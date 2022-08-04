Используем уникальные технологии фасадных систем

Завершение монолитных работ на кластере «Образовательный» научной долины МГУ / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице идет возведение зданий уникальной площадки для коммерциализации научных знаний и развития высокотехнологичных проектов — Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Первые объекты комплекса планируется сдать уже в этом году, рассказывает руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Новый центр будет состоять из девяти тематических кластеров, которые объединят резидентов в сферах новых материалов, биотехнологий и фармацевтики, космоса, геономии и экологии, инжиниринга и робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Флагманом долины МГУ ≪Воробьевы горы≫ по праву можно считать кластер ≪Ломоносов≫, строительство которого началось в январе прошлого года. Возведение объекта должно завершиться уже в этом году.

— Это будет современная площадка в центре Москвы с особым правовым статусом, налоговым режимом и передовой научно-технологической базой, — рассказывает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — В 10-этажном здании площадью 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, сервисные компании, в том числе по промышленному и 3D-дизайну, инжинирингу, также здесь будут созданы выставочные пространства с уникальной архитектурой мультимедийного оборудования на 3,6 тысячи квадратных метров для компаний-резидентов и проектов инновационных стартапов.

Как отмечают в Департаменте строительства Москвы, при возведении здания были применены уникальные технологии фасадных систем. Учитывая сложную форму здания и особенности действия ветровых нагрузок, мировыми компаниями SCHUCO и Metal Yapi разработаны и реализованы индивидуальные решения для надежной и эффективной эксплуатации фасада здания.

ФАКТЫ

Первые восемь инновационных компаний уже получили статус резидентов кластера «Ломоносов». Пока они работают в других помещениях, но уже могут пользоваться налоговыми льготами и другими преимуществами участников проекта ИНТЦ. О своей заинтересованности стать резидентами технологического кластера заявили уже более 180 компаний.