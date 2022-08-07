Лето в сладкую полосочку: бахчевые развалы с арбузами и дынями с юга России будут работать еще два месяца

Ирина Перевозднюк четвертый сезон продает астраханские арбузы на столичных площадках. Впервые она предлагает сладкие ягоды на ярмарке на Профсоюзной улице / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице начали работу бахчевые развалы. В городе свыше 200 точек, где можно приобрести сочные арбузы и дыни. Их привезли из южных регионов страны.

Многолетняя традиция — открывать в начале августа точки по продаже арбузов и дынь. Седьмой сезон подряд аграрии из южных регионов нашей страны привозят на площадки в столице свой урожай. Проработают бахчевые развалы вплоть до 1 октября.

За два месяца горожане смогут приобрести арбузы и дыни, приехавшие к нам из Дагестана, Ставрополья, Краснодарского края, Астрахани и Волгограда.

В этом году к привычным торговым точкам впервые добавились фестивальные площадки. Центральная — в Климентовском переулке, где торгуют астраханскими дарами природы.

— Наших сладких полосатиков вырастили с любовью и бережно довезли до Москвы, — с улыбкой встречает покупателей продавец Лидия Матвеева.

Подошедшая к прилавку на фестивале «Московское варенье» жительница столицы Галина Куренкова говорит, что астраханский арбуз — первый в этом сезоне. Приятно, что его можно купить в центре города.

— Принесу на работу, порадую коллег, — отмечает девушка.

В списке и фестивальные площадки в округах. Купить бахчевые можно и на ярмарках по семи адресам. Ирина Перевозднюк четвертый сезон работает на московских развалах. Впервые в этом году получила точку на фестивальной площадке на Профсоюзной улице. Признается, что условия здесь созданы идеальные.

— Все оборудование есть, можно красиво разложить товар, убрать в холодильник арбузы или поставить наши ягоды на прилавок в плетеные корзины, — демонстрирует прилавок продавец из Астрахани. Настоящие астраханские — другого девиза для продажи арбузов и не надо.

Ягоды из этих регионов — знаменитый знак качества. Если, правда, вы в нем сомневаетесь, то у всех продавцов — как на ярмарках и фестивале, так на бахчевых развалах — можно запросить всю необходимую документацию.

— Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Соответствующее заключение всегда вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования и откуда эти арбузы приехали.

Официальные точки можно узнать и по фирменному стилю. К тому же продавец на бахчевом развале должен быть одет в специальную форму. Обязан иметь при себе медкнижку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

Продаются бахчевые не только на развалах, но и в сетевых центрах, на рынках и в интернет-магазинах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя стоимость товара на бахчевых развалах: арбуз — 35–45, дыня «торпеда» — 80–100, дыня «колхозница» 70–85 рублей за килограмм соответственно.

В среднем за день на одной точке продается 15– 20 штук арбузов, 5 дынь «торпеда» и 5–7 дынь «колхозница». За два месяца работы одной точки можно реализовать 800–1000 штук арбузов, 250 дынь «торпеда» и 350–400 дынь «колхозница».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— Для продавцов на бахчевых развалах созданы все условия: в каждом киоске есть весы, а свои печати на арбузы ставит Роспотребнадзор. На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей все необходимые документы.

Больше всего торговых точек в этом году заработает в Южном и Юго-Западном округах столицы. С начала августа и до конца сентября в этих округах работает более 20 бахчевых развалов в каждом.