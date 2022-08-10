Любимые с детства: городские зеленые территории не только хранят память о прошлом, но и меняются к лучшему

Москвички Виктория Малая (слева) и Елена Волкова гуляют по любимой набережной в Парке Горького. Девушки приходят сюда, чтобы понаблюдать за теплоходами. А еще катаются по велодорожкам на самокатах, любуются природой и ходят на концерты и фестивали, которые часто проходят в парке / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

12 августа Парк Горького отметит свой 94-й день рождения. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как в последние годы менялись и развивались городские парки и скверы.

Французский бульдог Лео, которого выгуливает на поводке москвичка Инна Середа, неторопливо идет по Парку Горького.

— Мы живем неподалеку, поэтому часто тут гуляем. И встречаем очень много других собак, Лео хорошо социализируется. Мне нравится, что в Парке Горького всегда красиво, чисто и много зелени, — рассказывает Инна. — Одно удовольствие гулять по утрам.

Пес восторженно наблюдает за плавающими утками, будто собираясь охотиться, но вскоре теряет к ним интерес и решает отвести хозяйку к любимым клумбам. Там, устроившись поудобнее, Лео задирает голову вверх и смотрит на яркие розовые и желтые розы. С высоты бульдожьего роста они кажутся невероятно высокими.

Розарий в парке был разбит еще в 1930 году. А в 2013-м его обновили, собрав сорта цветов со всего мира. В центре розария красуется фонтан. Его также воссоздали по историческому прототипу.

О том, что парк всегда был хорошо озелененным, помнят и подруги Виктория Малая и Елена Волкова. Сделав несколько фото у знаменитой ротонды, девушки идут смотреть на проплывающие мимо теплоходы.

— Удобно, что в парке все оборудовано для активного отдыха, особенно люблю велодорожки. А еще, как в детстве, можно играть на свежем воздухе, — рассказывает Виктория.

По официальным данным, Парк Горького ежедневно посещают более 40 000 человек. А в выходные и праздники число посетителей достигает 250 000. И такой поток гостей для старейшего парка вполне очевиден, считает москвовед Александр Васькин.

— Прекрасная традиция приходить со своими детьми туда, где ты сам был ребенком. И Парк Горького именно такое место для нескольких поколений, — говорит Васькин. — Я и сам в детстве любил приходить на лодочную станцию. Теперь гуляю здесь со своими детьми.

Он отмечает, что для семейного отдыха парк подходит идеально.

— Есть детская площадка, можно покататься и на велосипедах. Удобно и месторасположение парка: практически в самом центре столицы, внутри Садового кольца и в шаговой доступности от станций метро. И я вижу, как с каждым годом парк становится только лучше, — отмечает Александр Васькин.

За последние десять лет парки Москвы не только заметно преобразились, но и стали настоящими центрами притяжения, считает директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов.

— Причем таким центром притяжения можно назвать как крупные парки, вроде «Сокольников», так и небольшие парки спальных районов. Считаю, что задача, которую ставила мэрия города еще в 2012 году, по привлечению людей в парки и по их распределению не только по знаковым местам отдыха выполнена в полном объеме. А наши московские зоны отдыха сейчас образец и пример не только для регионов, но и для многих парков постсоветского пространства, — добавил Денис Цуканов.

Одно из отдаленных от центра, но очень популярных у москвичей мест — музей-заповедник «Царицыно».

— У нас исторический парк. Поэтому современную инфраструктуру и рекреационные зоны мы тоже стремимся вписать в исторический контекст, — объяснила генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Так недавно в парке открылась чайная, как в XIX веке. А еще в музее-заповеднике строят большое футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для настольного тенниса, хоккейную коробку, а также площадку с уличными тренажерами.

— За последние десять лет концепция паркового пространства в корне изменилась: парки Москвы стали комфортнее и интереснее для горожан и гостей столицы. Сейчас это красивые современные территории, на которых посетители могут найти занятия и развлечения на любой вкус, — рассказала заместитель директора Мосгорпарка Дарья Косинова. — Не только центральные, но и районные парки стали точками притяжения и формирования комьюнити для жителей города, которые хотят отдохнуть недалеко от дома.

Парки культуры и отдыха стали территорией общения, просвещения, самореализации и даже работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным сайта мэра Москвы, 7,5 процента пространства города занимают особо охраняемые природные территории. 4 миллиона деревьев и кустарников высажено в Москве с 2013 года в рамках акции «Миллион деревьев». Почти 570 видов растений и животных, обитающих на территории города, занесены в Красную книгу столицы. А на месте пустырей, старого аэродрома и промзон разбили 54 парка «с нуля». Больше всего таких мест появилось в Новой Москве и Зеленограде.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Одна из первых и самых больших программ, которые мы с вами задумали и реализовали, — это по сути дела реконструкция парков Москвы, создание новых парков и территорий. Я много читаю, слежу, смотрю, как развиваются другие мегаполисы мира. Лет за десять там появилось по три–четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий.