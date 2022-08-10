Врач-терапевт снимает клипы на авторские песни

Фото: Из личного архива Романа Бежина

Жители района Южное Бутово, посещая консультативно-диагностическую поликлинику № 121, даже не догадываются, что терапевт Роман Бежин не только профессиональный врач, но еще и музыкант, композитор, актер, оператор, монтажер и режиссер в одном лице.

Импозантный, стильно одетый доктор признается, что всегда разрывался между медициной и желанием заняться творчеством. Пока не понял, что врачебная деятельность для него станет профессией, а творчество — увлечением, хобби, отдушиной.

— Мои мама и папа — врачи. Я, можно сказать, вырос в медуниверситете. И свою жизнь без медицины не представлял и не представляю. Как, впрочем, и без музыки. Да и отец всегда играл на гитаре, писал песни, которые они с мамой исполняли на два голоса. Конечно, родители отвели меня в музыкальную школу, но я, непоседа, бросил фортепиано через пару лет. Меня больше привлекали двор, игры. Правда, забыть о музыке совсем не получилось, и в 14 лет у меня появилась своя гитара. Папа показал мне аккорды, и я начал играть.

Через год Роман Бежин уже отлично играл на гитаре, а в 17 лет начал писать собственные произведения. Спустя год он уже выступал на конкурсах авторской песни.

— Школьные годы закончились, и я стал студентом медицинского университета, успешно его окончил, устроился на работу. Но душа просила творчества, и я поступил в ГИТИС на факультет мюзикла. Днем работал, а свободное время учился, играл в спектаклях, писал музыку, делал аранжировки на собственной домашней звукозаписывающей студии. Я сразу понял, что никто не сможет сделать так, как хочу я. Никто не потратит столько времени на мою мечту. Поэтому всему выучился сам.

Вскоре Роману Александровичу захотелось расширить горизонты и начать снимать клипы. Поэтому освоил профессии оператора и режиссера. Сегодня в семейной кинотеке Бежиных свыше 20 фильмов о странах, где они побывали.

— Есть у меня задумка сделать фильм и о Москве, но сначала нужно придумать тематический трек, — улыбается Роман Бежин. — У меня есть песня о Москве. Вдохновение пришло, когда я был далеко от столицы. Наверное, нужно съездить в длительную командировку, чтобы совсем соскучиться по дому и написать целый альбом, посвященный Москве. А потом снять видеоряд, где будут кадры и любимого Южного Бутова. Вот и получится фильм.