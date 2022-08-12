Успешное преображение набережных продолжается

Москвичка Елизавета Бондаренко гуляет по первому благоустроенному участку набережной Марка Шагала, которая после завершения всех работ протянется вдоль Москвы-реки на 3,8 километра на месте бывшей промзоны ЗИЛ / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 11 августа, в столичном Стройкомплексе рассказали об обустройстве набережных в городе. В фокусе внимания — создание новых удобных пространств для отдыха и занятий спортом.

Городские набережные стали любимым местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы. Это и неудивительно. За последние несколько лет многие из них претерпели серьезные изменения, причем меняются они в Москве только к лучшему. Вместо заброшенных территорий появляются прогулочные зоны с велодорожками. Вместо депрессивных заводских зон — современные кварталы с инновационными производствами, офисами, магазинами и кафе. Вместо полуразрушенных построек — культурные и спортивные центры.

Первой ласточкой среди московских проектов стала Крымская набережная. Ее полностью отдали пешеходам, создав для их комфорта ландшафтный парк с беговыми и велосипедными дорожками, сухой фонтан и вернисаж.

Работы продвинулись дальше, и обустроенная, комфортная для прогулок набережная получила продолжение: участок Якиманской — от пересечения с 3-м Голутвинским переулком до Большой Якиманки — также обустроили для удобства пешеходов.

Большой проект городского благоустройства завершился в прошлом году. Сразу четыре набережные острова Балчуг — Софийская, Космодамианская, Раушская и Садовническая — качественно преобразились.

И это только ряд примеров, когда закрытые пустыри и заводские территории открылись для жителей мегаполиса, стали привлекать туристов и предпринимателей. Всего за последние десять лет в Москве обустроили 36 набережных. Сейчас на разных стадиях работ реализуется еще больше десятка различных проектов.

— Реконструкцию одиннадцати столичных набережных планируем завершить в 2022– 2026 годах, — рассказал о планах глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

До конца года откроется набережная Марка Шагала от проспекта Лихачева до Московского центрального кольца. Почти километровый участок будет включать в себя три причала со спусками к воде, две детские площадки, выставочный зал, амфитеатр в единой конструкции с кафе и шесть велопарковок.

Еще одна территория у воды будет благоустроена к 2023 году. Речь идет об участке Симоновской набережной от Крутицкой до улицы Восточной. Через два года откроют обновленную Шелепихинскую набережную. Ее обустраивают к предстоящему запуску Северного дублера Кутузовского проспекта.

Есть планы и на последующие годы. Так, на 2025-й намечен запуск большого числа проектов по реконструкции столичных набережных: Карамышевской, продлению набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062, участка Москвы-реки в Нагатинской пойме. Помимо этого, преобразится территория набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка и набережная на Дорогомиловском полуострове.

Еще две протяженные набережные реконструируют в 2026-м: от Филевского парка до территории театра «Мастерская Петра Фоменко» и Симоновскую от жилого комплекса до Третьего транспортного кольца.

— В настоящее время реконструкция Симоновской набережной на участке от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца выполнена на треть, — сообщил Рафик Загрутдинов. — Строители прокладывают внешние инженерные сети, убирают старое асфальтобетонное покрытие и разрабатывают грунт для устройства основания земляного полотна.

Кроме того, ведется строительство подземного пешеходного перехода напротив жилого комплекса, вблизи причала «Симоново» на Москве-реке. По задумке городских властей, Симоновская набережная станет продлением Крутицкой, соединяющей ее с Третьим транспортным кольцом. Новый участок обеспечит транспортное обслуживание жилых кварталов и стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

— Сегодня набережные создаются по новым для Москвы правилам — с отступом от береговой линии. Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок, — пояснил Рафик Загрутдинов.

Активно обновлять набережные городские власти начали не только для повышения уровня комфорта и улучшения доступа к реке, но и в целях продвижения спортивного образа жизни.

— Сегодня водные пространства вновь становятся доминантой в рекреационном городском пространстве. Также совместно с набережными мы развиваем в этих проектах спортивную сферу, — подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. — К примеру, на многих набережных Москвы предусмотрены беговые и велосипедные дорожки с разметкой и спецпокрытием.

Сейчас набережные в столице разрознены, однако в прошлом году власти приняли решение соединить территории возле реки в Нагатинском Затоне и в Южном порту в единую набережную, которая будет тянуться до Кремля. Это позволит создать новые прогулочные маршруты.

— Качественная реализация подобных проектов сделает город лучше, поскольку позволит создать интересные для жителей пространства, — отметил гендиректор архитектурного бюро Сергей Никешкин. — Обеспечение доступа к набережным, их благоустройство, наполнение разными функциями — важнейшая задача урбанистики, решив которую, мегаполис улучшит качество городской среды.

СПРАВКА

Одним из проектов, которые реализуют в ходе реконструкции набережных Москвы-реки, станет создание экопарка. Он будет частью новой Покровской набережной, которая относится к территории охраняемого природного парка «Москворецкий» на северо-западе столицы. Главным подходом при обустройстве экопарка станет бережное сохранение естественного ландшафта. На набережной появится амфитеатр и 1,5-километровый прогулочный маршрут.