Столичные школьники продолжают удивлять своими достижениями в учебе и победами на многочисленных олимпиадах

Выпускница московской школы № 625 Серафима Киреева показывает свои медали. Обе награды получены за особые успехи в обучении, которых девушка достигла своим трудом при поддержке любимых педагогов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Каждый восьмой выпускник столицы получил медаль «За особые успехи в обучении». 15 августа медалистка из школы № 625 Серафима Киреева рассказала, как достигла такого результата.

Московское образование сегодня — одно из лучших в мире. Школы оснащены современным оборудованием, открыты профильные классы, строятся новые здания. А еще столичные учащиеся демонстрируют высокие результаты в обучении.

— Процент медалистов не снижается год от года, притом что требования для получения медали достаточно высоки. Это результат современных и комплексных подходов, которые применяют в образовательном процессе столичные школы. Они способствуют тому, что ученики по-настоящему увлечены обучением и показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах, — отметила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Она также добавила, что в наступающем учебном году правительство Москвы готовит ряд нововведений, которые позволят качественно улучшить процесс обучения в школах для детей, их родителей и педагогов.

Помимо этого, в школах регулярно проводится предметная диагностика — она помогает учащимся понять, какие темы они освоили хорошо, а какие надо подтянуть. Педагоги же, в свою очередь, получают возможность выстроить качественную индивидуальную образовательную траекторию для каждого своего ученика. От нее во многом зависит успех ребенка.

Достижения школьников в этом году действительно впечатляющие. Так, например, ребята на Всероссийской олимпиаде школьников завоевывали 1317 дипломов. А победителей и призеров заключительного этапа, по данным Департамента образования и науки, подготовила каждая третья школа столицы.

Яркий пример высоких достижений в обучении — выпускница школы № 625, 18-летняя Серафима Киреева. Она окончила московскую школу, получив аттестат с отличием и золотую медаль. Кроме того, девушка стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников по истории, сдала Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов, а по литературе и обществознанию набрала свыше 90 баллов.

— У меня никогда не было особых трудностей с учебой, — поделилась Серафима. — В том, что мне нравилось учиться, я считаю, большая заслуга моих учителей. Я им очень благодарна!

Любимый предмет москвички — история. Любовь к гуманитарным наукам привила ей бабушка, которая в детстве читала ей сказки Пушкина.

С золотой медалью, победой на олимпиаде и высокими результатами ЕГЭ Серафима без труда поступила в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет истории искусств.

— Ближайшие планы — окончить бакалавриат и потом магистратуру, — поделилась она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году медали вручили 6689 выпускникам, которые окончили школу на пятерки по всем предметам и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Обладателями московской награды также стали 1214 ребят, получившие наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ. Кроме того, в числе награжденных 622 победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки:

— Успех наших школьников является произведением трех множителей. Первый — это работа ребенка. Ведь за каждым результатом высокого уровня стоит многолетняя работа. Второй — работа школы по качественному базовому образованию и массовые этапы олимпиад. То есть первый шаг к успехам делается в школе. А московская школа заинтересована в развитии таланта благодаря в том числе рейтингу школ. И третий множитель, дающий возможность показать результат, — работа тренерского штаба Центра педагогического мастерства.