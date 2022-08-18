Теперь здесь можно жениться! Доступность услуг ЗАГС в Москве за год выросла вчетверо

Молодожены Мария Макарова и Андрей Зельченко в центре «Мои документы» / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Прошло больше года с тех пор, как в офисах «Мои документы» появились новые услуги органов ЗАГС. Благодаря этому территориальная доступность этих услуг увеличилась на 300 процентов.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Наша цель — сделать получение государственных услуг максимально простым и удобным для горожан. Мы последовательно внедряем электронные услуги, расширяем число услуг, доступных в МФЦ, ремонтируем и открываем новые центры. Год назад мы сделали важный шаг — в офисах «Мои документы» москвичам стали оказывать новые услуги органов ЗАГС. Таким образом, территориальная доступность таких услуг выросла в четыре раза — на 300 процентов. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь — во всех столичных центрах госуслуг, — рассказала заммэра.

Более чем за год в офисах «Мои документы» специалисты выдали свыше 300 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 28 тысяч пар заключили брак в неторжественной обстановке. Хотя определенная торжественность уже в принципе возможна. В некоторых центрах появились отдельные кабинеты с фотозонами, где после регистрации брака можно сделать снимки.

Так выглядит кабинет с фотозоной для вступающих в брак в СЗАО / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Больше того: пары, которые записываются для подачи заявления на регистрацию брака в центры госуслуг, теперь могут посмотреть фотографии этих пространств для молодоженов на портале mos.ru. Уже опубликованы снимки помещений во флагманских офисах Восточного, Северного и Юго-Восточного округов, а также в центрах госуслуг районов Отрадное, Ховрино и Марьино.

— Просмотрев фотографии мест для бракосочетания, пары смогут подобрать наиболее подходящую для них локацию. Предварительная запись на mos.ru позволит подать заявление на регистрацию брака без очереди, а при посещении центра госуслуг молодожены смогут выбрать удобное время для бракосочетания, — рассказал замглавы столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Выбрать удобное время посещения центров «Мои документы», чтобы подать заявление на регистрацию брака и посмотреть фото доступных мест, можно в разделе «Семья и дети» каталога услуг на mos.ru. Во вкладке «Брак», как пояснил Дмитрий Иванов, нужно перейти к подразделу «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства» и нажать на кнопку «Запись на прием».

Так выглядит кабинет с фотозоной для вступающих в брак в центре госуслуг в Ховрине / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Затем в перечне организаций нужно выбрать «ГБУ МФЦ города Москвы. Управление записи актов гражданского состояния». А во всплывающем списке ищите услугу «Государственная регистрация заключения брака (МФЦ)». На экране появятся доступные офисы.

— В Москве немало людей, кому большая свадьба просто не нужна, — рассуждает директор ивент-агентства Алиса Елизарова. — Есть те, кто не хочет подобное событие афишировать. А другие свадьбу играют, и часто весьма пышную, но для официальной регистрации им достаточно лишь расписаться в документах. В общем, я думаю, эта услуга будет достаточно популярна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Порецкова, замдиректора центров госуслуг «Мои документы»:

— Мы каждый день работаем над повышением качества предоставления государственных услуг, чтобы посетителям было удобно и комфортно. Жители столицы, желающие зарегистрировать брак в центрах госуслуг, смогут заранее выбрать помещение, где будет проводиться бракосочетание. В ряде офисов «Мои документы» оборудованы отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки.