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Москвичка помогает многодетным мамам

Дженни Самойлова
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Москвичка помогает многодетным мамам
Волонтер Елена Зимина во время встречи с начинающими предпринимателями / Фото: Екатерина Алексеева
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Москвичка Елена Зимина помогает многодетным мамам стать красивее, а еще открыть свой бизнес. Более восьми лет она является волонтером Благотворительного фонда «МногоМама». В Москве работают два филиала этого фонда — в Марьине и на Соколе. 29 августа она рассказала «Вечерней Москве» о своей деятельности и историю знакомства с этой организацией.

По словам Елены Зиминой, она соорганизатор проекта «МногоМода» и руководитель проекта «МногоМама Бизнес».

— Проект «МногоМода» родился из желания преобразить многодетных мам, дать возможность им почувствовать свою привлекательность и проявить себя на модельном поприще, — рассказывает Елена Зимина. — А вот молодых предпринимательниц или тех, кто только желает открыть свое дело, я консультирую в сообществе, посвященному вопросам бизнеса.

Как вспоминает Елена Зимина, первое знакомство с Благотворительным фондом «МногоМама» состоялось у нее в далеком 2014 году.

— С появлением третьего ребенка в семье стало тяжело с финансами, — рассказывает она. — И мне подсказали, что в нашем Юго-Восточном административном округе есть Центр помощи многодетным семьям «МногоМама». Сначала я пришла сюда как получатель гуманитарной помощи и моральной поддержки. Затем приобрела новые знакомства, появился круг общения с интересными, понимающими, активными многодетными мамами. Такими же, как и я. Со временем мне стало легче. И я поняла, что готова больше отдавать. Я для себя решила, что по мере возможностей буду принимать участие в жизнедеятельности фонда. Так я стала волонтером.

Сегодня многодетная мама Елена Зимина успевает совмещать воспитание троих детей, работу эксперта по маркетингу и деятельность волонтера.

— Принимаю участие в организации мероприятий для мам различного масштаба. Это фестивали, мастер-классы, флешмобы, — рассказывает она. — Помимо этого, в повестке много разной внутренней деятельности, которая не видна для подопечных, но очень важна для существования организации.

Одной из основных целей фонда является возрождение традиции многодетности в России — создание нового привлекательного образа многодетной семьи.

— Двери «МногоМамы» всегда открыты для тех, кому нужны помощь и поддержка, — говорит Елена Зимина. — И я это знаю на своем примере.

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