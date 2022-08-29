Семейные фестивали объединяют поколения

Двухлетняя Вера Лега вместе с мамой Надеждой во время проведения мастер-класса для самых маленьких участников летнего семейного фестиваля «Лица» на одной из дворовых площадок района Митино / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

29 августа подвели итоги летнего семейного фестиваля «Лица», который проводится в районах столицы. За три месяца его посетили 30 тысяч человек.

Ежегодный семейный фестиваль «Лица» стартовал в первый день лета. В течение трех месяцев жители разных районов в выходные дни могли посетить различные развлекательные и познавательные программы, которые проходили во дворах жилых домов. Их подготовили сотрудники Агентства реализации общественных проектов в соавторстве с участниками городского конкурса «Лица района».

В этом году семейные фестивали проходили в трех городских округах — Центральном, Северо-Западном, Юго-Восточном. Например, на прошлой неделе фестивальная площадка расположилась в одном из дворов по улице Митинской в районе Митино. Как отмечают организаторы, семейный праздник за день посетили более двухсот человек.

Одной из самых юных участниц праздника стала двухлетняя Вера Лега. По словам ее мамы Надежды, девочке очень понравилось.

— Пока шла подготовка к нему, она все время показывала в сторону фестивальной площадки и спрашивала, когда мы туда пойдем, — говорит Надежда Лега. — Ребенок с увлечением проводит здесь время. В силу возраста нам еще не доступны все развлечения, но рисуем мы с удовольствием.

Среди тех, кто готовил для жителей мероприятия, — участники проекта «Московское долголетие» из Культурного центра «Митино».

— Мы подготовили для жителей небольшое занятие по суставной гимнастике, так как это очень востребованное и полезное направление, — говорит куратор районной площадки «Московского долголетия» Ирина Широкова.

Жители старшего возраста подготовили для фестиваля не совсем обычные занятия — элементы гимнастики они переплели со старинным французским танцем.

Первые же аккорды мелодии увлекли многих зрителей, среди которых была и москвичка Галина Волкова, которая не удержалась и поднялась на сцену к ведущим.

— Люблю танцевать, — говорит она. — Три месяца назад вышла на пенсию и с удовольствием веду активную, счастливую пенсионную жизнь.

А тем временем другая фестивальная локация, «Веселые старты», собирает любителей спорта и активного отдыха. Здесь можно вместе с родителями принять участие в веселом забеге, получив звание «Самая спортивная семья».

А поклонники более спокойных развлечений участвовали в различных мастер-классах. Это были лепка из полимерной глины, изготовление сувениров и многое другое.

Всем участникам праздника достались призы и подарки от организаторов мероприятия, которое проходило в рамках программы «Мой район».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Синкевич, заместитель директора Московского агентства реализации общественных проектов:

— Наши фестивали дали возможность активного и познавательного досуга в своем районе, с соседями и новыми знакомыми. В следующем году планируем обязательно продолжить проведение семейных фестивалей, надеемся охватить еще больше районов и вовлечь всех желающих в интересный семейный досуг: от обычного участия до предложения своих активностей в программу праздника.