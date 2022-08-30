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Московский НПЗ меняется вместе с Капотней: завод становится более современным

Никита Миронов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Московский НПЗ меняется вместе с Капотней: завод становится более современным
Слева направо: Александр Нестеров и Денис Косухин, главные специалисты проектного офиса по строительству административно-производственного комплекса / Фото: Сергей Шинов
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

Программа реновации в Москве отметила пятилетний юбилей. Всего по программе предстоит снести 5175 устаревших малоэтажных домов и расселить их жильцов в новостройки. На данный момент жители 514 старых домов уже получили или получают ключи от квартир в 182 новостройках. С начала реализации программы реновации переселение коснулось почти 87 тысяч человек, из которых более 57,6 тысячи уже отпраздновали новоселье.

Примечательно то, что большинство новостроек расположены рядом со старыми домами, поэтому у переселенных горожан есть возможность сохранить прежний уклад жизни и пользоваться привычной инфраструктурой.

Сейчас переселение по программе идет в 72 районах столицы. Лидерами по количеству расселенных зданий на данный момент стали Восточный и Западный административные округа, в каждом из которых расселили уже по 31 дому. За ними следует Юго-Западный административный округ, в котором жители покинули 24 старых дома.

Перезагрузка района

Идет реновация и в районе Капотня, что на юго-востоке столицы. Недалеко от въезда в район сейчас строятся стартовые дома.

— Место, на мой взгляд, выбрано крайне удачно: в глубине квартала, далеко от дорог и в то же время рядом с парком и Москвой-рекой, — рассуждает урбанист Григорий Мельник.

По мнению эксперта, Капотня скоро станет перспективным местом для девелоперов.

— Во-первых, и это главное, ушла проблема высокой экологической нагрузки на район. Находящийся в районе Московский НПЗ резко снизил влияние на атмосферу и продолжает снижать, — рассуждает Мельник. — Во-вторых, улучшилась городская среда, район стал очень уютным. В-третьих, в ближайшее время — после сноса хрущевок — появится место для строительства более комфортного жилья. Все, что сейчас нужно — это улучшить транспортную доступность Капотни.

Как пояснил эксперт, еще несколько лет назад Капотня была промышленной окраиной, напоминающей моногород где-нибудь в российской глубинке: чистенький, но скучный.

— Сейчас — в плане благоустройства — мы видим эталонный московский район, — рассуждает Мельник.

Эксперт обратил внимание, что в Капотне сильно изменилась сама городская среда.

— Во-первых, отремонтированы все дома и дворы. Нет ни одного облупленного фасада. Во-вторых, появились внутриквартальные скверы, которые по уровню благоустройства ничуть не хуже, чем в центре Москвы, — перечисляет эксперт. — В-третьих, на полузаброшенном, где жарили в кустах шашлыки, берегу Москвы-реки разбит огромный современный парк. Здесь появились детские и спортивные площадки, лежаки, места для рыбалки, пикниковые точки и даже новые голубятни — такие, кстати, есть только в Капотне.

Офис мирового уровня

Район меняется вместе с Московским НПЗ: на предприятии идет модернизация. Сейчас завод строит новое офисное здание для производственного персонала, сотрудников цифрового центра управления и административных работников. Будущий пятиэтажный корпус спроектирован с учетом современных энергосберегающих технологий. Проект является частью программы повышения энергоэффективности предприятия. С начала модернизации предприятия в 2011 году реализовано более 400 крупных проектов энергосбережения, которые позволили снизить потребление тепловой, электрической энергии и топлива на 20 процентов.

В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут располагаться административный и бытовой корпуса для 1800 сотрудников. Проектом предусмотрены офисы, переговорные, центр управления производством, столовая, помещения для переодевания в спецодежду. Перемещаться до технологических установок по территории предприятия сотрудники будут на специализированном транспорте.

Для снижения расхода электроэнергии нового офиса разработана программа автоматизации оборудования и инженерных систем. Также используются светодиодные светильники с изменяемым режимом работы, устанавливаются витражи и оконные блоки из энергоэффективных материалов. Система теплоснабжения оборудована автоматическим регулированием, учетом и контролем тепловых потоков.

На сегодняшний день выполнено более трети строительно-монтажных работ. Завершить строительство планируется в 2024 году. Строение будет гармонично вписано в индустриальный пейзаж предприятия и архитектурный облик Капотни, обновленной по городской программе «Мой район». Вместе со строительством здания предприятие проведет работы по благоустройству сквера и пруда на прилегающей территории. Действующее административное здание, построенное в 1970-е годы, модернизируют для размещения производственных подразделений.

Здесь хочется жить и творить

В районе, кстати, обновляется и социальная инфраструктура. В 2018 году Московский НПЗ завершил ремонт спортивного зала ДК «Капотня».

Строители отремонтировали пол и покрыли его травмобезопасным антискользящим материалом. Они также заменили проводку и установили современные светильники. Зал был оснащен всем необходимым инвентарем для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и для других подвижных игр. Здесь могут тренироваться 3,5 тысячи человек в месяц. Теперь жители района могут использовать обновленный зал для занятий в секциях. В 2020 году заводчане завершили модернизацию театрально-концертного зала в ДК «Капотня». Здесь провели капремонт, обновили интерьер, заменили кресла, восстановили механизм сцены, а также установили современную звуковую и световую аппаратуру. Теперь в Доме культуры можно проводить спектакли, в том числе с участием театральных звезд, а также любые праздники.

По словам гендиректора МНПЗ Виталия Зубера, предприятие будет и дальше помогать Капотне.

— Наше внимание в первую очередь направлено на запросы жителей, чтобы жизнь в Капотне становилась комфортнее. Мы активно участвуем в развитии инфраструктуры района, — отметил Зубер.

СПРАВКА

Тотальная модернизация завода в Капотне ведется с 2011 года. С тех пор воздействие предприятия на окружающую среду снизилось на 75 процентов. Благодаря уникальной установке «Биосфера» глубина очистки сточных вод повысилась до 99 процентов. Сейчас эти воды значительно чище, чем вода в Москве-реке. До 2025 года будет вестись третий, заключительный этап модернизации, который доведет глубину переработки нефти до 100 процентов. Воздействие предприятия на окружающую среду продолжит снижаться.

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