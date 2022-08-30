Строительство на финише: на станции «Сокольники» БКЛ испытали самый длинный эскалатор

Рабочие готовят станцию Большой кольцевой линии «Сокольники» к открытию / Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

30 августа в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро.

Станция на северо-восточном участке Большого кольца готовится к скорому запуску. Строители уже испытали самую длинную эскалаторную ленту на станции «Сокольники». Ее протяженность — 15 метров. Она соединяет платформу с кассовым залом.

— Строителям осталось провести обкатку двух из пяти эскалаторов вестибюля № 1, — рассказал подробности заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, все испытания подъемных механизмов завершат на днях — к началу сентября.

— Всего на станции «Сокольники» БКЛ предусмотрено два подземных вестибюля, размещенных под Сокольнической площадью, — уточнил заммэра.

Через первый вестибюль пассажиры выйдут к Русаковской улице. Второй выход выведет их в Песочный переулок и к парку «Сокольники».

— Всего на станции «Сокольники» Большого кольца смонтировано 16 подъемных механизмов, — рассказал Андрей Бочкарев, — в первом вестибюле их 10, а во втором — шесть. Для удобства маломобильных пассажиров на станции также установлено пять лифтов, два из которых будут вести из кассового зала непосредственно на платформу.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что на станции идет отделка. Здесь уже смонтированы декоративные панно, завершается укладка гранитной плитки. Бригады трудятся как на платформенном участке, так и в технических помещениях.

— На платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90 процентов, общая площадь ее достигла 28 157 метров. В активной стадии находятся пусконаладочные работы инженерных систем на станционном комплексе, — сообщил Сергей Жуков.

В отделке «Сокольников» использовали отечественные материалы — облицовочный камень привезли из Дагестана, а один из российских заводов изготовил художественные панели. Сюжеты на декоративных панно рассказывают о работе первых метростроевцев. Именно в этом районе была организована первая шахта для сооружения столичной подземки.

Помимо строительства станции, в районе Сокольники предусмотрено и комплексное благоустройство. У новой станции появится липовая роща. Дорожки вокруг уже мостят красным кирпичом. Сергей Жуков уточнил, что благоустроенную аллею от метро к парку «Сокольники» жители получат ко Дню города в сентябре.

ЦИФРА

95 процентов составляет готовность северо-восточного участка Большого кольца метрополитена.

КСТАТИ

Тягово-понизительная подстанция «Сокольников» уже запущена в эксплуатацию. Напряжение на объект подали к началу лета. Благодаря этому работают все системы станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Создавая пересадку, строители подняли документы и изучали свойства 90-летнего бетона. Первые «Сокольники» на красной линии открылись в 1935 году.