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Столичные вузы обеспечили студентам комфортные условия проживания и получения знаний

Денис Власенко
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Столичные вузы обеспечили студентам комфортные условия проживания и получения знаний
Руководитель объединенного студенческого совета общежитий НИУ «МЭИ» Светлана Иванова в здании общежития № 1. Там к началу нового учебного года завершается капитальный ремонт. В обновленные комнаты уже заселяются студенты / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 сентября в московских вузах начнутся занятия. В преддверии Дня знаний корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как столичные университеты подготовились к приему новых студентов.

В здании общежития Московского энергетического института, построенном в 1955 году, завершается капитальный ремонт. Дом, украшенный архитектурным декором советских времен, внутри соответствует всем современным стандартам. На пяти этажах из семи красуется новая плитка, стены покрашены в светлые цвета, а в комнатах установлена новая мебель. В посвежевшие помещения уже заселяются студенты вуза.

— К новому учебному году мы в общежитии полностью завершили ремонт кровли, заменили окна и системы отопления, — сообщил проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе НИУ «МЭИ» Евгений Лейман. — Помимо этого, мы отремонтировали все жилые и подсобные помещения, душевые и туалеты, оборудовали современной бытовой техникой кухни и прачечные, обустроили спортивный зал и помещения для студенческих мероприятий.

Заселиться ребятам помогает руководитель объединенного студенческого совета общежитий НИУ «МЭИ» Светлана Иванова.

— Комфортные комнаты помогут ребятам не отвлекаться на бытовые трудности и сосредоточиться на учебе, — отмечает Иванова, передавая ключи новым жильцам.

А для студентов МФТИ в новом учебном году откроют новую площадку, где ребята смогут заниматься практической наукой.

— Этой осенью в кампусе появится учебно-производственный центр «Физтех. Фабрика». На новой площадке будет все необходимое для реализации проектных и инженерных инициатив студентов МФТИ, — сообщил директор «Физтех. Фабрики» Владимир Кузнецов. — Студенты младших и старших курсов смогут заручиться технологической, инфраструктурной и консультационной поддержкой опытных коллег и экспертов.

Владимир Кузнецов отметил, что инициатива реализуется в рамках проекта «Инженерные кадры технологического прорыва» госпрограммы «Приоритет—2030».

В главном учебном корпусе МАИ в сентябре откроется ИT-этаж, который будет включать в себя академическую и научную секции. Площадка будет оборудована лабораториями по искусственному интеллекту, виртуальной и дополненной реальности, информационной безопасности. А МИСИС начинает учебный год с обновленным брендом и слоганом «В основе лучшего будущего».

В МГТУ «СТАНКИН» открыли дополнительные коворкинги для самостоятельной подготовки и проектной деятельности студентов.

Столичные вузы полностью готовы к новому учебному году. Студентам не только обеспечили комфортные условия в общежитиях, но и создали площадки для реализации их идей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Согласно рейтингу «Три миссии университета» за 2022 год, составленному на основе данных из 103 стран мира, наибольшее количество лучших вузов находится в странах Европы — 593 университета. В числе лучших вузов мира оказались и 146 высших учебных учреждений России. В топ-15 лучших вузов нашей страны вошли 9 московских университетов, способных конкурировать с мировыми лидерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров:

— Ведущие вузы России готовы к началу учебного года. В текущем году мы зарегистрировали 41 тысячу заявлений в Московский университет. Это рекордное число. Эта цифра означает, что молодые люди в этом году активнее стремятся поступать в университеты после окончания школы. Сильнейшими конкурентными преимуществами российского образования по-прежнему остается успешность участия студентов в международных олимпиадах, высокая доля иностранных студентов, а также разнообразие подготовленных онлайн-курсов.

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