Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Участники проекта снимают образовательные программы

Рената Лебедева
Город
Участники проекта снимают образовательные программы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Этим летом городской молодежный проект «Медиа-ШУМ» запустил курс «Открывая Москву». 30 августа руководитель этого проекта Владислав Устиненков рассказал «Вечерней Москве», как новый курс поможет молодежи реализовать свои навыки и таланты в городской среде.

— Как родилась идея создания нового бесплатного образовательного курса?

— Москва очень красивый город, который богат на архитектурные памятники и музеи. Однако мало кто знает, что огромное количество исторических мест находится не только в Центральном, но и других округах города. «Открывай Москву» поможет тем, кто хочет не просто научиться базовым навыкам видеопроизводства, но и узнать лучше все самое интересное о своем городе, пообщаться с единомышленниками.

— А кто может принять в нем участие?

— Сейчас подходит к завершению первый поток. Осенью мы обязательно наберем следующий. Курс рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет. И не важно, на кого вы учились до этого. Главное — иметь мотивацию и желание учиться чему-то новому. Чтобы стать участником проекта, нужно зайти в группу «МедиаШУМ» ВКонтакте и оставить там заявку, заполнив небольшую анкету.

— Как проходит обучение?

— Мы специально разделили его на несколько этапов, чтобы наши участники смогли понять, интересно им это или нет. В первом онлайн-этапе могли принять участие все, кто заявился. А во второй этап прошли уже 200 человек, которые продемонстрировали свое портфолио при заполнении заявки и прошли отбор на конкурсной основе.

— Что происходит на первом этапе курса?

— Наши преподаватели учат самым базовым навыками монтажа — рассказывают, какие существуют для этого программы, как правильно в них работать, делятся правилами написания сценариев. Первый этап длится месяц и помогает новичкам разобраться в этой теме.

— Какова роль наставников в проекте?

— Мы стараемся не афишировать тех, кто присоединился к нам, но могу с уверенностью сказать, что это настоящие профессионалы своего дела — сценаристы, клипмейкеры, артисты. Каждый из наставников в рамках своего авторского курса не просто преподавал теорию, а старался проработать с участниками всевозможные нюансы, ответить на их вопросы и самое главное — приглашал к участию своих коллег из самых разных сфер, которые делились опытом. Такой подход помог раскрыть на нашем курсе самые узкие и специфичные темы.

— А какие основные задачи ставятся перед участниками второго этапа курса?

— Второй этап сильно отличается от первого. Ведь производство видеоконтента — это отдельная наука, которая лучше всего познается именно на практике. Ребята сами работают с предоставленным в нашем офисе оборудованием, ищут героев и организовывают съемки. По сути, они делают собственное шоу с нуля и приобретают таким образом колоссальный опыт.

На втором этапе участники уже собираются в команды, где каждый отвечает за то, что ему интересно и что у него получается лучше. А наши кураторы консультируют и помогают им разобраться в сложных профессиональных ситуациях. Монтаж, кстати, происходит уже под контролем наших опытных медийщиков, у которых тоже есть чему поучиться.

— Какая изюминка у вашего шоу?

— Мы решили, что будет интересно, если наши ведущие предстанут в образе курьеров, так как представители именно этой профессии знают Москву лучше всего. Это делает наши выпуски более реалистичными и интересными. Также мы стараемся познакомить зрителя с самыми разными городскими локациями — от кофейни до окружного театра. В каждом из объектов мы забираем подарок, который потом разыгрываем среди подписчиков группы «МедиаШум» в социальной сети.

— Что происходит на курсе прямо сейчас?

— Участники постепенно завершают съемки наших выпусков. Мы публикуем их каждое воскресенье в группе и видим, что они набирают по 50 тысяч просмотров. Один из последних выпусков будет о достопримечательностях Новой Москвы. До конца сентября выйдет еще пять программ. В конце сезона мы подведем итоги и обязательно отметим самых талантливых участников курса.

— Какие перспективы ждут участников после окончания курса?

— Мы изначально решили, что обязательно будем поддерживать всех желающих и после окончания потока. Возможно, кто-то из них не захочет дальше заниматься видеопроизводством. Хотя бы потому что поймет — это не его. А тех, кто захочет развиваться в этом направлении, мы готовы всегда консультировать, помогать реализовывать идеи и, возможно, даже пригласить в нашу дружную команду единомышленников. Так что с нетерпением ждем заявок от всех желающих пройти этот полезный и увлекательный курс.

ДОСЬЕ

Владислав Александрович Устиненков родился 7 января 1999 года в Смоленской области. В 2021 году окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. В 2018 году основал молодежный проект «МедиаШУМ» при поддержке проектного офиса «Молодежь Москвы». Регулярно принимает участие в городских и региональных конкурсах для медийщиков.

бесплатные курсы навыки и умения Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте