Участники проекта снимают образовательные программы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Этим летом городской молодежный проект «Медиа-ШУМ» запустил курс «Открывая Москву». 30 августа руководитель этого проекта Владислав Устиненков рассказал «Вечерней Москве», как новый курс поможет молодежи реализовать свои навыки и таланты в городской среде.

— Как родилась идея создания нового бесплатного образовательного курса?

— Москва очень красивый город, который богат на архитектурные памятники и музеи. Однако мало кто знает, что огромное количество исторических мест находится не только в Центральном, но и других округах города. «Открывай Москву» поможет тем, кто хочет не просто научиться базовым навыкам видеопроизводства, но и узнать лучше все самое интересное о своем городе, пообщаться с единомышленниками.

— А кто может принять в нем участие?

— Сейчас подходит к завершению первый поток. Осенью мы обязательно наберем следующий. Курс рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет. И не важно, на кого вы учились до этого. Главное — иметь мотивацию и желание учиться чему-то новому. Чтобы стать участником проекта, нужно зайти в группу «МедиаШУМ» ВКонтакте и оставить там заявку, заполнив небольшую анкету.

— Как проходит обучение?

— Мы специально разделили его на несколько этапов, чтобы наши участники смогли понять, интересно им это или нет. В первом онлайн-этапе могли принять участие все, кто заявился. А во второй этап прошли уже 200 человек, которые продемонстрировали свое портфолио при заполнении заявки и прошли отбор на конкурсной основе.

— Что происходит на первом этапе курса?

— Наши преподаватели учат самым базовым навыками монтажа — рассказывают, какие существуют для этого программы, как правильно в них работать, делятся правилами написания сценариев. Первый этап длится месяц и помогает новичкам разобраться в этой теме.

— Какова роль наставников в проекте?

— Мы стараемся не афишировать тех, кто присоединился к нам, но могу с уверенностью сказать, что это настоящие профессионалы своего дела — сценаристы, клипмейкеры, артисты. Каждый из наставников в рамках своего авторского курса не просто преподавал теорию, а старался проработать с участниками всевозможные нюансы, ответить на их вопросы и самое главное — приглашал к участию своих коллег из самых разных сфер, которые делились опытом. Такой подход помог раскрыть на нашем курсе самые узкие и специфичные темы.

— А какие основные задачи ставятся перед участниками второго этапа курса?

— Второй этап сильно отличается от первого. Ведь производство видеоконтента — это отдельная наука, которая лучше всего познается именно на практике. Ребята сами работают с предоставленным в нашем офисе оборудованием, ищут героев и организовывают съемки. По сути, они делают собственное шоу с нуля и приобретают таким образом колоссальный опыт.

На втором этапе участники уже собираются в команды, где каждый отвечает за то, что ему интересно и что у него получается лучше. А наши кураторы консультируют и помогают им разобраться в сложных профессиональных ситуациях. Монтаж, кстати, происходит уже под контролем наших опытных медийщиков, у которых тоже есть чему поучиться.

— Какая изюминка у вашего шоу?

— Мы решили, что будет интересно, если наши ведущие предстанут в образе курьеров, так как представители именно этой профессии знают Москву лучше всего. Это делает наши выпуски более реалистичными и интересными. Также мы стараемся познакомить зрителя с самыми разными городскими локациями — от кофейни до окружного театра. В каждом из объектов мы забираем подарок, который потом разыгрываем среди подписчиков группы «МедиаШум» в социальной сети.

— Что происходит на курсе прямо сейчас?

— Участники постепенно завершают съемки наших выпусков. Мы публикуем их каждое воскресенье в группе и видим, что они набирают по 50 тысяч просмотров. Один из последних выпусков будет о достопримечательностях Новой Москвы. До конца сентября выйдет еще пять программ. В конце сезона мы подведем итоги и обязательно отметим самых талантливых участников курса.

— Какие перспективы ждут участников после окончания курса?

— Мы изначально решили, что обязательно будем поддерживать всех желающих и после окончания потока. Возможно, кто-то из них не захочет дальше заниматься видеопроизводством. Хотя бы потому что поймет — это не его. А тех, кто захочет развиваться в этом направлении, мы готовы всегда консультировать, помогать реализовывать идеи и, возможно, даже пригласить в нашу дружную команду единомышленников. Так что с нетерпением ждем заявок от всех желающих пройти этот полезный и увлекательный курс.

ДОСЬЕ

Владислав Александрович Устиненков родился 7 января 1999 года в Смоленской области. В 2021 году окончил Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. В 2018 году основал молодежный проект «МедиаШУМ» при поддержке проектного офиса «Молодежь Москвы». Регулярно принимает участие в городских и региональных конкурсах для медийщиков.