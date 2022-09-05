Выставка раскроет секреты успеха лучших мастеров

Автор выставки Виктория Васильева представила 32 полотна — портреты победителей конкурса / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

В пятницу, 2 сентября, на Гоголевском бульваре открылась выставка «Москва — город мастеров».

Открывая экспозицию, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Елена Паршина подчеркнула нынешнюю востребованность рабочих профессий. Доказательство тому — возрастающий интерес к работе в метро, на столичных стройках, в городском общепите и медицине.

— Выставку могут посмотреть и оценить все желающие до 18 сентября включительно, — отметила Елена Паршина. — На ней представлены портреты, советы, рекомендации, а также интересные истории и даже загадки настоящих асов своего дела — победителей и призеров конкурса «Московские мастера». Конкурс — отличный трамплин для профессионального роста людей самых разных профессий.

По ее словам, награда и общественное признание помогают популяризировать труд мастеров, показывают их заслуги в жизни огромного мегаполиса.

Всего в экспозицию вошло 32 полотна — портреты и уникальные истории победителей и призеров конкурса профессионального мастерства.

— Повара и водители, слесари и машинисты электропоездов, специалисты по охране труда и экскурсоводы — все они не только делают город комфортнее и безопаснее, но и имеют собственные увлечения и секреты успеха, которыми готовы поделиться с москвичами. Всего на выставке можно увидеть портреты и узнать истории представителей 21 профессии, — продолжает уже автор выставки, музейный работник — экскурсовод, призер конкурса «Московские мастера» Виктория Васильева.

Примечательно, что сама выставка — интерактивная. На плакатах есть цифровые коды, перейдя по которым можно выполнить интересные задания московских мастеров, узнать индивидуальный рецепт шеф-повара — победителя конкурса или прослушать музыкальную подборку, составленную преподавателем в сфере искусств.

Лауреаты городского конкурса делятся своими секретами профессионального мастерства. Так, психолог Наталья Болдырева, ставшая лучшей в своей категории, отмечает, что успехом в работе можно назвать эмоциональную стабильность.

— Мы живем в бурное время, в таких условиях важно справляться со своими чувствами, находить себя в постоянно меняющемся мире. Психолог в этом случае помогает оставаться стабильнее, не терять себя, — говорит она.

Среди призеров есть и представители самых новых профессий. Так, Андрей Рыбаков вошел в тройку лучших специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений.

— Мы оцифровываем всю информацию в процессе проектирования жилого дома. А это сказывается на процессе его строительства и эксплуатации, — объясняет он.