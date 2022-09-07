На достигнутом не остановились: двухэтажные поезда для МЦК создадут отечественные производители

Москвичка Екатерина Соловей на станции МЦК «Нижегородская» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запуск Московского центрального кольца состоялся шесть лет назад. С тех пор почти в шесть раз увеличился пассажиропоток, продолжает расти и популярность МЦК.

К первому наземному кольцу метро привыкли многие пассажиры. Если изначально на проект Московского центрального кольца смотрели несколько скептически, то сегодня столичный транспорт сложно представить без этой удобной магистрали. Благодаря ей в разы сократилось время передвижения сотен тысяч людей.

— Мне очень нравится, что интервалы короткие, не нужно поезд долго ждать. Красиво, удобно, быстро. Я не ожидала, что так будет, когда это все запускали. Людей стало заметно больше по сравнению с 2016 годом — думаю, пора проводить изменения. Надо или состав подлиннее, или двухэтажные поезда запускать, — делится своим мнением одна из пассажиров МЦК Алена.

Районы получили большую связанность, а прилегающие территории — хороший стимул для своего развития. Метро появилось там, где до этого не существовало — удобнее стало жителям Хорошево-Мневников, Нижегородского, Бескудниковского и других районов.

— Московское центральное кольцо также стало примером того, как должны быть организованы платформы для железнодорожного транспорта, — отмечает глава архитектурного бюро, главный архитектор МЦК Тимур Башкаев.

По его словам, на построенной более века назад дороге создали современную транспортную систему, благодаря которой пассажиры получили возможность строить свои маршруты наиболее комфортно.

Впереди Московское центральное кольцо ждут определенные новинки. Каждая из них предназначена для того, чтобы сделать перемещения пассажиров еще более удобными. Относится это и к людям с ограниченными возможностями.

— До конца года на всех станциях МЦК установят звуковые маячки для слабовидящих и незрячих пассажиров, — заявили в столичном Дептрансе. — Специальный периодичный звук помогает найти вход в метро даже в час пик. При этом он не мешает другим пассажирам. Чтобы услышать сигнал, специальное оборудование не нужно.

Большая вместимость поездов — еще одна задача для того, чтобы поездки стали удобнее и комфортнее для пассажиров.

— Для увеличения провозной способности и создания большего комфорта пассажиров с «Российскими железными дорогами» обсуждается вопрос создания двухэтажного поезда, — заявил заммэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Это будет полностью отечественный поезд. Благодаря его созданию у производителей будут заказы, появятся новые рабочие места и стимул к развитию компетенций и качества оборудования.

По его словам, собственное производство поможет поддержать экономику в период санкций. При разработке технического задания для двухэтажного электропоезда нового поколения учитывают все современные потребности пассажиров согласно стандартам Московского транспорта: крепления для велосипедов, зарядные устройства для электросамокатов, возможность беспроводной зарядки гаджетов, туалетные комнаты с пеленальными столиками, места для пассажиров с ограниченными возможностями, сенсорные информационные экраны. Московское центральное кольцо шесть лет назад стало огромным подарком для всего города. Собственно событие приурочили ко дню рождения Москвы.

Подарком в этом году станет полноценный запуск системы Face Pay на всех станциях МЦК. Благодаря ей оплатить проезд можно одним взглядом. Для этого связываются между собой биометрические данные и сведения банковской карты. Благодаря такой новации проходить через турникеты можно намного быстрее.

Еще один эксперимент оценят не только пассажиры, но и бизнес. В нынешнем году на Нижегородской запустили галерею вендинговых аппаратов. Шесть автоматов продают готовые блины, здоровую еду и сухофрукты, горячую ресторанную еду, кофе, игрушки и аксессуары для телефонов. На этой площадке тестируют вендинги, а наиболее популярные автоматы устанавливают на других станциях.

— Московский транспорт готов поддержать стартапы, которые сделают поездки тысяч пассажиров комфортнее. Если у вас есть идеи или креативные проекты, отправляйте заявки в фонд «Транспортные инновации Москвы», — сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

ЦИФРЫ

В первый год работы МЦК зафиксировали 98 миллионов пассажиров, в 2019-м — 142 миллиона, сегодня — более 550 тысяч человек ежедневно. Улучшилась транспортная доступность 34 районов Москвы, где суммарно проживают более 3 миллионов человек.