С днем рождения, любимый город

Дарья Шеина (слева) и Анастасия Емельянова отмечают День города / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

875-летие отметит наша столица и приглашает на праздник своих жителей. День рождения обещает стать ярким и запоминающимся благодаря большой праздничной программе.

Какие подарки приятны? Которые выбираешь сам. Вот и москвичи в нынешнем году проголосовали в проекте «Активный гражданин» за те мероприятия, участниками которых хотят стать в День города. Лидерами среди общегородских стали праздничные мероприятия в парках и специальные программы для детей.

Всего же в выходные — 10 и 11 сентября — в столице пройдет около 200 разнообразных мероприятий.

Праздничные концерты пройдут в концертном зале и у амфитеатра «Зарядья», в парках «Музеон», «Царицыно», «Коломенское», «Митино», в Измайловском парке, на площадке за кинотеатром «Тула», в ландшафтном парке в Южном Бутове, на Центральной площади в Зеленограде, на Академической площади в Троицке и в парке на Ходынке, в сквере по Олонецкому проезду. Музыкальные центры притяжения организуют в каждом столичном округе. Пуститься в пляс, подпевать и вспоминать любимые композиции — обязательно!

Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс».

На Тверской улице покажут все столичные достижения последних лет. Водная артерия, дорога жизни — это все о Москве-реке. Именно с нее и началось создание города. На одной из площадок появятся 36 арт-объектов: порты, шлюзы, речной флот.

Вторую площадку посвятят транспортному каркасу мегаполиса. Центральные диаметры и кольцо, новые станции метро и велодорожки — каждый из этих проектов получит свое отражение в интерактивной выставке. А еще можно будет попробовать управлять поездом метро — на площадке появится симулятор.

Третья площадка расскажет о промышленных успехах столицы, а четвертая — о помощи Донбассу. Спортсмены из ДНР представят свою программу.

Какой же праздник без добрых подарков? На Цветном бульваре для неравнодушных горожан по традиции откроется благотворительный фестиваль «Добрая Москва», в котором примут участие 30 благотворительных фондов и общественных организаций. Будут организованы творческие мастер-классы, ярмарка товаров, сделанных руками подопечных фондов, состоятся выступления известных артистов.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Другим крупным центром празднования станет территория ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил об открытии самого большого колеса обозрения «Солнце Москвы». Заммэра Наталья Сергунина пригласила горожан на ВДНХ на международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour. Профессионалы и любители продемонстрируют зрителям мастерство, катаясь на самокатах, роликах и скейтбордах.

— В состязаниях примут участие около шести тысяч спортсменов из 30 стран, — рассказала Наталья Сергунина. — Основной площадкой будет скейт-парк с трибунами, который смонтировали перед павильоном № 57 на главной аллее ВДНХ.

Кроме того, на центральной аллее выставки установят 14 арок, которые символизируют линии московского метро. Актеры расскажут гостям интересные факты о станциях подземки. Рядом поставят большую карту столицы, на которой все желающие отметят свое любимое место в Москве.

Вечером в Зеленом театре ВДНХ покажут представление о трех историях любви — в старой Москве, в советское и в настоящее время.

А в павильоне «Макет Москвы» 10 сентября запустят четырехминутное светотехническое шоу под песню «Московские окна» в исполнении детей.

В День города запланирован ряд крупных спортивных состязаний. Среди них международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли» в акватории Москвы-реки в районе Парка Горького и выставка «Спорт Экспо» в олимпийском комплексе «Лужники».

Свою программу подготовят столичные музеи. Игры проведут в Музее Булгакова и Музее Москвы, выставка откроется в Галерее Шилова, пройдут экскурсии в Музее обороны Москвы и акции в Музее космонавтики. А в Московском зоопарке 10 сентября состоится праздничный концерт хореографических, вокальных и театральных коллективов.

Еще для гостей проведут познавательную программу «Что мы можем сделать для братьев наших меньших суровой осенью, перед наступлением зимы». Посетителей ждут лекция, викторина и демонстрация животных.

— Впервые праздник, посвященный Дню города, пройдет в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади. Здесь состоится концерт классической музыки с участием известных оперных артистов и классических коллективов города. Прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонических оркестров, — сообщили в столичной мэрии.

Традиционно в первый день празднования Дня города небо озарят праздничные фейерверки. Их запустят 10 сентября, в 21 час, на 23 площадках. Однако помните, что если вы хотите посмотреть фейерверк на необычной площадке, то приходите на нее заранее. А еще фантастическим салютом можно полюбоваться с кораблика на Москве-реке.