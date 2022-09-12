Будущие спасатели поклялись быть верными Родине

Курсантка Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Самира Берсирова торжественно дает присягу, клянется быть верной своей стране и защищать ее народ. Принимает присягу министр МЧС Александр Куренков / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

На Выставке достижений народного хозяйства состоялось торжественное принятие присяги курсантами Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Студенты вуза впервые дали клятву на верность Отечеству вне стен образовательного учреждения.

Под ритмичные звуки барабана сотни молодых парней и девушек стройными рядами маршируют около Центрального павильона ВДНХ. Каждый из них одет в специальную форму, на груди которой отчетливо видна нашивка с надписью «МЧС России». На их головах красуются ярко-оранжевые береты, а на плечах — курсантские погоны с буквой «к». Сегодня они участвуют в торжественном и очень важном ритуале — дают присягу верности своей Родине, стоя перед Государственным флагом Российской Федерации.

Одной из первых текст присяги торжественно зачитывает курсантка Алина Новикова.

— В своей семье я уже третье поколение спасателей, — рассказывает Алина Новикова. — О выборе профессии я задумалась еще в девятом классе. Мой дедушка был пожарным. По его стопам пошел и мой отец — сейчас он заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области. И мы с младшим братом тоже решили не отставать от них. Я поступила в столичную академию, а брат — в Омский военный кадетский корпус.

Алина — будущий специалист по техносферной безопасности.

— Я мечтаю стать профессиональным спасателем и помогать людям, — рассказала Новикова. — Это требует достаточно серьезных усилий: строевой дисциплины, организованности, сильного характера и работы над собой. Но меня сложности не пугают.

По словам другой курсантки, Самиры Берсировой, присяга — это одно из самых знаменательных событий учебы.

— Мы поступаем в ряды сотрудников МЧС. Это министерство заслужило свой авторитет на международной арене. И я чувствую всю ту ответственность, которая ложится на меня как на курсанта, — сказала Берсирова.

Впереди Алину, Самиру и других курсантов жду пять лет обучения в стенах Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

— При подготовке будущих специалистов мы уделяем особое внимание развитию их личностных качеств и отработке практических навыков, — рассказал начальник курса академии Александр Усов. — С конца августа курсанты-первокурсники находились на территории Ногинского спасательного центра, где уже начали знакомиться с избранной сферой деятельности.

По словам Усова, после принятия присяги новобранцев ждет насыщенная программа первоначальной подготовки пожарного и спасателя.

— Занятия направлены не только на обучение тактике действий в экстремальных ситуациях, но и на раскрытие их волевых, управленческих качеств, — добавил Усов.

Присягу Родине дали более 260 курсантов факультета пожарной и техносферной безопасности и 100 студентов Института управления и комплексной безопасности Академии ГПС МЧС России. А после выступили роты почетного караула и творческие коллективы академии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Куренков министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

— С принятием присяги первокурсники поклялись быть верными гражданами Отечества. Они часть настоящего братства пожарных и спасателей. Студенты станут теми, на кого люди смогут положиться.