Научно-исследовательский корпус скоро будет готов

Мастер участка Айнагуль Алимкулова чистит элементы фасада Фанагорийских казарм / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Продолжается активное строительство нового современного кластера для одного из ведущих вузов страны — МГТУ имени Н. Э. Баумана. О ходе работ рассказывает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Готовность ряда объектов в рамках реализации проекта развития территории достигает 85 процентов.

— Здания будущего биомедицинского центра и транспортного корпуса уже обретают свои финальные контуры и первыми из всего масштабного проекта предстанут перед жителями столицы, — рассказывает Рафик Загрутдинов.

Реставрационные работы на Фанагорийских казармах выполнены почти наполовину, продолжаются работы и в химической лаборатории Л. Н. Кекушева. Многофункциональный научно-образовательный корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров готов на треть. Исследовательский центр МГТУ имени Н. Э. Баумана и многофункциональный комплекс для студентов, расположенный вдоль набережной реки Яузы, готовы более чем на 15 процентов.

Идут активные работы и в будущем «сердце» проекта — центральном кластере и «Квантум-парке». Кроме того, на три четверти выполнены работы по возведению учебного кластера «Ломоносов» в составе научной долины «Воробьевы горы».

В 10-этажном здании площадью 65 тысяч квадратных метров разместятся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры научно-технологической и внедренческой деятельности. Здесь обустроятся сервисные компании, в том числе по промышленному и 3D-дизайну, инжинирингу, а также здесь будут созданы выставочные пространства с уникальной архитектурой мультимедийного оборудования на 3,6 тысячи квадратных метров для компаний-резидентов и проектов инновационных стартапов.

— При строительстве здания были применены уникальные технологии фасадных систем, — отмечает Загрутдинов. — Учитывая сложную форму здания и особенности действия ветровых нагрузок, были разработаны и реализованы индивидуальные решения для надежной и эффективной эксплуатации фасада здания.