Метро ближе к авиации

Тоннели готовы. Продление Солнцевской линии метрополитена к аэропорту Внуково идет полным ходом. Недавно состоялся выход щита — тоннелепроходческий комплекс завершил свою работу. Теперь все станции от «Рассказовки» до «Внуково» соединены / Фото: АО «Мосинжпроект»

Солнцевская линия метро станет длиннее почти на пять километров. В ее составе заработают еще две станции, а конечная — «Внуково» — доставит пассажиров в международный аэропорт. Подробности рассказал глава Стройкомплекса столицы Андрей Бочкарев.

Фото: Пресс-служба МУФ

— Андрей Юрьевич, какие работы ведутся на следующей после «Рассказовки» станции «Пыхтино» Солнцевской линии?

— В настоящее время завершается устройство основных конструкций «Пыхтино». Готовность монолита превышает 90 процентов. На станции ведутся архитектурно-отделочные работы. Так, на полу платформы станции идет укладка светло-серого гранита и черного габбро. Работы выполнены почти на четверть. На стенах пассажирской зоны смонтируют алюминиевые сотовые панели, а на потолке световые конструкции.

Фото: АО «Мосинжпроект»

— Станция располагается неподалеку от аэропорта Внуково. Оформление «Пыхтино» также будет включать в себя авиационную тематику?

— Да, дизайн станции метрополитена «Пыхтино» посвящен авиационной тематике. Так, конструкции потолка будут напоминать турбины самолета. На следующем этапе планируется выполнить устройство «светового колодца» над эскалатором, в котором повесят модель самолета Ту-144. Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолетов — от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне планируется смонтировать панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт территории вокруг станции.

Станция «Внуково». Пока это проектное название. Горожане смогут проголосовать и за другие варианты — «Туполевская» ( в честь знаменитого авиаконструктора) и «Аэропорт Внуково» / Фото: АО «Мосинжпроект»

— Какие работы ведутся на конечной станции «Внуково»?

— Уже началась отделка. Всего же рабочим предстоит провести отделку 271 помещения «Внуково». Часть из них предназначена для размещения технического персонала, а часть — для оборудования метрополитена, необходимого для эксплуатации станционного комплекса.

В настоящее время отделочные работы ведутся в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, где будет располагаться основной блок технических помещений. Также поэтапно ведутся работы по устройству кирпичных перегородок, штукатурка и покраска стен, а также укладка напольной керамогранитной плитки.

Общая готовность. Строительная готовность нового участка Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» с метромостом через реку Ликова составляет 56 процентов / Фото: АО «Мосинжпроект»

— Андрей Юрьевич, а как в целом оцениваете готовность нового отрезка желтой ветки? Какой эффект ожидается от ввода двух станций?

— В целом готовность участка продления Солнцевской линии метрополитена, включающего в себя станции «Пыхтино» и «Внуково», а также метромост через реку Ликова, превышает 50 процентов. Уже пройдены все тоннели между станциями, практически завершено сооружение метромоста. После ввода нового участка линии комплексно улучшится транспортная доступность Новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом со своей станцией метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: АГН Москва

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро — Солнцевской, которую мы начинали от «Делового центра». Сегодня от «Рассказовки» ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково. Мы еще ни разу нигде не строили линий метро непосредственно до аэропорта. Это даст хороший эффект с точки зрения доступности самого аэропорта и районов, которые прилегают к этой ветке.

«Роза» и «Наталия» выполнили свою работу

Все тоннели на продлении Солнцевской линии метро пройдены. Щиты соединили перегонами участок от «Рассказовки» до «Внуково». Подробности рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

На Солнцевской линии новый этап: проложен последний тоннель на ветке в сторону аэропорта Внуково. Щит «Наталия» прошел по территории Новомосковского и Западного административных округов столицы под Боровским шоссе и поселком Внуково. Проходка завершилась перед аэропортом, на стройплощадке в районе Вокзальной площади.

— Ранее тоннелепроходческий комплекс «Наталия» построил на новом участке правый перегонный тоннель между станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка», — сообщил Юрий Кравцов. — В июне финишировал щит «Роза», проложивший левый перегонный тоннель на участке «Пыхтино» — «Внуково», а до этого — левый тоннель между «Пыхтино» и «Рассказовкой». Таким образом, экипажи «Наталии» и «Розы» построили все четыре тоннеля нового участка Солнцевской линии.

При проходке тоннелей велись геотехнические мероприятия — постоянный мониторинг, когда щиты шли под дорожными объектами и искусственными сооружениями. После проделанной работы щиты были демонтированы и отправлены на текущий ремонт.

Станция «Пыхтино». Над эскалаторами «пролетит» самолет. Оригинальную модель надежно закрепят. В целом все оформление станции «Пыхтино» посвятят достижениям отечественной авиации / Фото: АО «Мосинжпроект»

Особенность этого участка Солнцевской линии столичного метрополитена — в сочетании подземной и надземной частей. Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» возводится метромост. В настоящий момент сооружение находится в высокой степени готовности.

— 460-метровый метромост у станции метро «Пыхтино» станет двенадцатым в Москве — и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку, — рассказывает Юрий Кравцов. — Сооружение имеет 23 опоры и 22 пролетных строения.

Из-за изгиба мост выполнен по разрезной системе: один пролет — одна балка. Такой способ универсален и может применяться при любых типах грунтов.

— На метромосту будет уложен бесстыковой путь, — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект». — Это специальная технология, применяемая на железных дорогах, при которой рельсы укладываются не в виде готовых смонтированных сегментов пути, а свариваются в специальные плети, длина которых может достигать нескольких сотен метров. Затем они монтируются на заранее подготовленную основу.

Метромост. В составе нового участка Солнцевской линии строится метромост. Его протяженность — 460 метров. Здесь уже уложены виброматы, благодаря которым поездка по рельсам станет тише и комфортнее. Вдоль метромоста через реку Ликова установлены защитные экраны. Сами опоры покрашены специальным составом, который защитит конструкцию от коррозии / Фото: АО «Мосинжпроект»

Сейчас на метромосту полностью выполнена укладка щебня, ведется сварка рельсовых плетей. Кроме того, в зоне демонтажно-щитовой камеры станции «Пыхтино», где будут располагаться вентиляционная камера и эвакуационный выход, началось устройство монолита.

Параллельно завершается монтаж основных конструкций в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на «Пыхтино» возведут монолитные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад. В холдинге отметили важность создания качественной инфраструктуры для пассажиров и сотрудников метро.

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