Одностороннее движение: город борется с пробками

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На многих улицах в разных концах Москвы меняется схема движения. Вместо двух полос появляется одна и парковочные карманы для местных жителей. Для чего это делается?

В Москве появились дорожнные координаторы, которые определяют, как разгрузить ту или иную улицу. Как правило, они делают выбор в пользу одностороннего движения. Яркий пример — улица Алябьева в районе Филевский парк. Раньше движение по ней было двусторонним. Но недавно в сторону Большой Филевской улицы сделали один большой ряд, по бокам — парковки и велополосу. Теперь по ней можно ехать из спального района в центр. А возвращаться домой — по параллельной улице Барклая либо по Минской.

— Москва строилась как город, рассчитанный на 60 автомобилей на 1000 жителей. А сейчас количество машин — более 450 на каждую тысячу населения, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Существующую улично-дорожную сеть в давно сформировавшихся районах расширить невозможно. Поэтому приходится менять логистику перемещений.

Как пояснил «Вечерней Москве» автоэксперт Андрей Ещенко, в старых районах столицы большинство улиц двухполосные. Причем ширина полос обычно минимальна — не превышает трех метров.

— Люди накупили машин, но мест во дворах для них уже не хватает, особенно если дом высотный, — рассказывает эксперт. — Автомобили пытаются парковать на ближайших улицах и внутриквартальных проездах, порой игнорируя знак «стоянка запрещена». Припаркованные машины движущимся автомобилям приходится объезжать. Но по встречной полосе двигаются другие автомобили, и потоки транспорта просто не могут разъехаться, возникают пробки.

Департамент транспорта столицы нашел выход: за каждым округом закреплен дорожный координатор. Через чат-бот ведомства в Telegram (t.me/s/ DtRoad) можно писать о сложностях на улицах. И координаторы постараются представить свои планы решения имеющихся проблем. И они, между прочим, уже активно решаются. Так, на Лесной улице в Новой Москве было два разнонаправленных ряда. Если вдруг на дороге оказывалось какое-то препятствие, например, остановившийся на разгрузку фургон, то объехать его бывало проблематично: это не давал сделать встречный поток.

Тот же печальный эффект возникал и при дорожных работах. В пиковые часы любое ограждение провоцировало заторы. Теперь же улицу переразметили. Там уже не два, а один ряд для движения, но его ширина увеличилась с трех до пяти метров. В свою очередь, оставшийся метраж поделили для парковочных мест по обеим сторонам дороги. Это дало 225 «карманов» для местных жителей, которые раньше бросали машины хаотично у бордюров.

По данным Департамента транспорта, такая же работа идет по всем городским округам, за каждым из них закреплен свой дорожный координатор. В общей сложности за счет переразметки будет добавлено около пяти тысяч парковочных мест.

— Мы организуем парковочные места там, где это безопасно и не мешает пешеходам и местным жителям, — пояснил заммэра Максим Ликсутов. — В первую очередь стараемся их делать рядом с социальными объектами.

Как планируется, больше всего улиц с односторонним движением будет в центре столицы, поскольку именно они максимально загружены и требуют более эффективной схемы организации дорожного движения.

— Именно в центре больше всего пешеходов. При корректировке движения им тоже нужно оставлять место, — рассказал Григорий Мельник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики:

— Введение одностороннего движения работает тогда, когда есть две параллельные друг другу улицы и много маленьких переулков между ними, как, например, в случае с улицами Пречистенка и Остоженка в Москве. В более сложных случаях требуется точный инженерный расчет. При введении одностороннего движения мы выигрываем в безопасности, удобстве и комфорте. Но проигрываем в маневрах.