Окружные центры объединяют неравнодушных жителей

Руководитель окружного волонтерского центра Западного округа Ирина Кокорева (слева) и сотрудник центра Мария Лоизиди сортируют школьные товары, которые местные жители передали для детей из Донецкой и Луганской народных республик / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

30 сентября в окружном волонтерском центре Западного округа завершается акция «Собери ребенка в школу». Как местные жители помогают добровольцам, 29 сентября узнала «Вечерняя Москва».

В столице в этом году запустились два окружных волонтерских центра. Один в Зеленограде, второй — в Западном округе.

— Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Центр на западе города открылся в конце мая по адресу: Беловежская улица, 83, и сразу же начал свою активную деятельность. По словам его руководителя Ирины Кокоревой, местные жители очень заинтересованы в волонтерстве.

— Мы ведем большую просветительскую работу с населением. Выезжаем в школу, колледжи, университеты, где рассказываем о том, как можно сделать доброе дело, — поделилась она.

С детьми сотрудники окружного волонтерского центра проводят «Добрые уроки».

— Сначала презентуем школьникам виды волонтерской помощи, а потом проводим для них викторину по добровольчеству. Хорошо помню, как после одного из таких уроков к нам в центр пришла мама с дочкой оформлять волонтерскую книжку. И это далеко не единичный случай! — отметила Ирина Кокорева.

В течение нескольких месяцев центр проводил акцию «Собери ребенка в школу». Неравнодушные жители могли принести портфели, канцелярские товары, одежду и обувь для детей.

— Москвичи откликнулись на призыв о помощи и очень активно участвовали в этой акции. Некоторые покупали необходимые товары целыми классами и даже школами, а затем передавали их нам, — рассказала руководитель центра. — В общей сложности мы собрали несколько тысяч предметов для школы, и подсчет еще не завершен.

Быть полезными жители Западного округа могут и в районных библиотеках. Недавно центр договорился с ними о сотрудничестве.

— В библиотеках часто проводятся мероприятия, на которых нужна помощь волонтеров, например, зарегистрировать участников, помочь с навигацией по зданию и многое другое, — пояснила Ирина Кокорева.

Кроме того, в окружном центре работает буккроссинг — любой желающий может принести книги или взять интересное издание из уже имеющихся на полке. А еще здесь установлены специальные боксы по сбору необходимых товаров для некоммерческих организаций.

— Мы сотрудничаем с НКО нашего округа, например фонд, который помогает животным из приютов, собирает в бокс корм для собак и кошек. Еще одна организация просит местных жителей приносить банные принадлежности — мыло, шампуни, порошки и другие — для людей пенсионного возраста, — уточнила руководитель центра.

До конца этого года в Москве откроются еще три окружных волонтерских центра. Как сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, они появятся на юго-востоке — в доме №15, корпус 2, на Братиславской улице, на востоке — в доме №24, корпус 3, на Косинской улице и на северо-западе — в доме № 6 на Аэродромной улице. Расположение центров специально подбирается так, чтобы их было удобно посещать именно местным жителям.

КСТАТИ

Всего за период проведения акции «Москва помогает», которую организует ресурсный центр «Мосволонтер», было собрано свыше 2,19 миллиона единиц товаров первой необходимости и отправлено в регионы свыше 861 тонны гуманитарного груза. Более 28,8 тысячи жителей города и 101 организация принесли гуманитарную помощь в 12 штабов Москвы.