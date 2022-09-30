Владислав Овчинский: Столичная компания разработала экологичные суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро московской инжиниринговой компании «Тайтэн Пауэр Солюшн» существенно повышают энергоэффективность транспорта, а также позволяют снижать углеродный след. Разработка успешно прошла экспертный отбор и включена в дорожную карту Росатома. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Суперконденсатор — это относительно новый тип накопителя энергии, который обладает рядом уникальных свойств. Он отличается от обычных аккумуляторов высокой мощностью, способностью работать при экстремально низких температурах (до минус 50 градусов), скоростью накапливания, а также степенью отдачи электрического заряда и длительным сроком службы (более 10 лет).

— В Москве появляется все больше общественного электротранспорта, развивается инфраструктура для него. Этому способствуют столичные предприятия, которые постоянно дополняют перечень продукции новыми экологичными разработками. Например, инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала суперконденсаторные системы рекуперации, которые позволяют повысить энергоэффективность транспорта и снизить энергопотребление и углеродный след. Решение компании было включено в дорожную карту Росатома по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии», — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Разработку отличает наличие системы предиктивного анализа, которая следит за состоянием накопителей во время движения транспорта и заблаговременно информирует о необходимости их замены. За счет этого существенно повышается надежность функционирования подвижного состава.