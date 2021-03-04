Умение управлять звуком

Фото: Из личного архива Андрея Денисенко

Проект «Уличный артист» вернулся на площадки города: музыканты, танцоры, художники, актеры, мимы и представители других оригинальных жанров теперь будут чаще вдохновлять прохожих своим творчеством. На Мясницкой улице, например, любит выступать гитарист-импровизатор, рокер и блюзмен Андрей Денисенко, известный под псевдонимом Andrew Den.

Страсть к музыке Андрею передалась от прадеда Евгения Денисенко — он играл на фортепиано. Сам правнук тогда был еще совсем маленьким и, к сожалению, мало что помнит, но мелодии, звучавшие в его детстве, пробудили в нем интерес к творчеству.

— Я хотел играть на гитаре и пошел в музыкальную школу, — вспоминает свои первые осознанные шаги Андрей Денисенко. — Мне повезло с педагогами: они не загоняли в рамки, разрешали играть все, что нравится.

Еще в подростковом возрасте он вместе с друзьями основал рок-группу «Аффект», в которой был басистом. Но, увы, через какое-то время она распалась, после чего музыкальную жизнь Андрея как будто кто-то поставил на паузу. На несколько лет.

Вернувшись из армии, Денисенко работал плотником, стекольщиком, столяром. В 2014 году решил переехать из родной Феодосии в Москву. Делал шкатулки, занимался другим ручным трудом. Вспомнить о музыке ему помогла Инна — его ангел-хранитель, муза, незаменимая помощница и жена.

— Практически каждый вечер, возвращаясь с работы домой, он устраивал мне концерты: играл на акустической гитаре, — рассказывает она. — Я слушала его и думала, как же это несправедливо, что Андрей прячет от людей такой талант.

И вот однажды Инна подарила мужу на день рождения электрогитару, которую они присмотрели в магазинчике у барабанщика группы «Круиз». Сейчас у Андрея не меньше шести разных гитар, но именно эта — самая любимая. Хотя со временем от первоначального инструмента остался только корпус, все остальное, включая электронику, музыкант Денисенко переделал под себя.

— Мне нравится управлять звуком, — поясняет Андрей.

С этой же гитарой он стал выступать как уличный музыкант еще до появления официального проекта «Уличный артист». Кстати, Андрей не играет на заказ, он исполняет только то, что сочиняет сам, или вариации на музыку любимых композиторов, среди которых известный гитарист-виртуоз Джими Хендрикс.

— Когда вокруг нет стен, ты чувствуешь свободу, которую не получишь ни в одном клубе. Это здорово помогает победить внутренний страх и наконец-то выйти на публику со своим творчеством, — говорит о плюсах Денисенко. — Еще проще стало, когда запустили проект «Уличный артист»: не надо переживать, что ты не найдешь площадку, или кто-то пожалуется на тебя, и приедет полиция.

Но, конечно, главный бонус проекта — благодарные зрители. Анонсы с выступлениями артистов появляются в соцсетях, поэтому можно заранее составить маршрут прогулки. Из всех площадок Денисенко чаще всего выбирает Мясницкую улицу, где начался его новый творческий путь.

СПРАВКА

Проект «Уличный артист», за который отвечает Московский продюсерский центр, появился в столице пять лет назад. Открытая система онлайн-бронирования площадок на портале mos.ru предоставляет равные возможности для творческой самореализации всем, кому это необходимо. На площадках проекта выступают как начинающие артисты, так и состоявшиеся звезды шоу-бизнеса.

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