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Кадыров заплакал во время выступления Путина по итогам референдумов

Евгений Белоусов
Общество
Кадыров заплакал во время выступления Путина по итогам референдумов
Фото: rutube / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать слезы во время речи президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

— Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить, — произнес во время речи глава государства.

В этот момент Кадыров поднял голову вверх и постарался отвести взгляд, когда у него на глазах навернулись слезы, передает «Царьград».

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

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