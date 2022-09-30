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Москва стала лидером по количеству лучших практик для тиражирования в регионах

Полина Долганова
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Москва стала лидером по количеству лучших практик для тиражирования в регионах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики, размещенные на платформе АСИ «Смартека».

Позже некоторые из этих решений могут включить в госпрограммы и нацпроекты. Все практики, которые были отобраны, уже показали значимые эффекты в регионах в сферах социального развития и экономики.

Лидером по количеству одобренных практик являются Москва, Челябинская область и Подмосковье. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что в списке одобренных практик от столицы насчитывается 17 уникальных разработок и две практики, которые город реализовал совместно с другими российскими субъектами.

14 сентября стало известно, что московская команда уже третий год подряд становится лидером крупнейшего чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы». Сообщается, что сборная столицы завоевала 176 золотых медалей, 65 серебряных и 28 бронзовых наград.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской оценил высокий уровень мастерства московской команды.

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