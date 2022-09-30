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Захарова: Кровавые мясники выбрали путь в натовскую помойку

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Захарова: Кровавые мясники выбрали путь в натовскую помойку
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Подав заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном режиме, Украина выбрала путь в «натовскую помойку». Об этом в пятницу, 30 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в натовскую помойку, — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия выбрала свой путь — в будущее. Она отметила, что он будет непростым, но подъем вверх всегда сложнее падения.

Захарова также добавила в Telegram-канале, что «ползти» России исторически «мешают крылья».

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

До этого президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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