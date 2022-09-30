Лавров призвал серьезнее отнестись к словам Путина о затянутых переговорах

Фото: МИД РФ

Слова президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу, 30 сентября.

— Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться, — сказал министр.

Фраза главы государства должна восприниматься всерьез, передает слова Лаврова Telegram-канал телеканала «Звезда».

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре заявил, что Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока Владимир Путин будет занимать должность президента.