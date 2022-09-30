Путин прибыл на патриотический концерт на Красной площади

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Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Президент России Владимир Путин посетил патриотический концерт на Красной площади в честь присоединения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ.

— Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила. А значит, победа будет за нами! — заявил в конце своей речи глава государства.

Президент также добавил, что этот день Россия может считать по-настоящему историческим. Государство открыло для новых территорий не только двери, но и сердца всех россиян, резюмировал он.

Кроме того, Путин заявил во время своего выступления, что именно Россия создала современную Украину.

На Красной площади в Москве начался концерт. Множество людей собралось на главной площади страны, а также на Васильевском спуске. Большинство из них несут в руках флаги России.

30 сентября Путин также выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.