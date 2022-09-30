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В Белом доме не отрицают возможности поставок Украине танков Abrams

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме не отрицают возможности поставок Украине танков Abrams
Фото: flickr/soldiersmediacenter

Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине танков, однако пока не готовы объявить о подобной помощи, заявил в пятницу, 30 сентября, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков, — ответил американский чиновник на вопрос журналиста о готовности Штатов поставить Киеву танки, включая модели Abrams, пишет РИА Новости.

В этом же выступлении Салливан заметил, что сейчас не время для обсуждения вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Также он отметил, что обсуждение этого вопроса в Брюсселе следует начать в другое время. Тем не менее Вашингтон по-прежнему придерживается политики «открытых дверей» и не отказываются от своей первоначальной позиции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого заявил, что скорого вступления Украины в альянс не будет. Он напомнил, что для вступления Украине необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

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