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Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 4 октября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 4 октября
Фото: Shutterstock

4 октября Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кондрата Афинского.

Также в этот день отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея. Категорически запрещено в этот день долго стоять на пороге.

В противном случае вы притянете в дом беду и неприятности. Не одалживайте в этот день никому деньги.

Считается, что человек по разным причинам не сможет вам их вернуть в скором времени. Не стоит тратить средства на крупные приобретения. Считается, что радости от таких покупок все равно не будет.

В этот день не стоит свататься. Давнее поверье гласит, что сватанье на Кондрата сулит распад пары.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Кроты в свои норы много соломы натаскали — зима будет суровой.

Домашняя птица линять начала — наступление зимы не за горами.

Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 4 октября

Именины отмечают: Кондрат, Игнат, Димитрий.

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