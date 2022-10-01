Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 4 октября

4 октября Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кондрата Афинского.
Также в этот день отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея. Категорически запрещено в этот день долго стоять на пороге.
В противном случае вы притянете в дом беду и неприятности. Не одалживайте в этот день никому деньги.
Считается, что человек по разным причинам не сможет вам их вернуть в скором времени. Не стоит тратить средства на крупные приобретения. Считается, что радости от таких покупок все равно не будет.
В этот день не стоит свататься. Давнее поверье гласит, что сватанье на Кондрата сулит распад пары.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.
Кроты в свои норы много соломы натаскали — зима будет суровой.
Домашняя птица линять начала — наступление зимы не за горами.
Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Кондрат, Игнат, Димитрий.