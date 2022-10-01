В посольстве ответили на попытку Салливана демонизировать РФ после ЧП на «Северном потоке»

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Российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на противоречивые слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В дипмиссии отреагировали на его заявление относительно ситуации с диверсиями на магистралях «Северного потока».

Дипломаты заметили, что с одной стороны представитель Белого дома подчеркнул необходимость во всестороннем анализе инцидента в Балтийском море, и тут же, противореча своим же заявлениям, исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО к организации диверсии.

В заявлении, опубликованном на канале дипмиссии в Telegram указывается, что подобные слова и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы имеющие место угрозы физических и кибератак на инфраструктуру западных стран со стороны РФ являются очередным примером голословной демонизации России.

В минувшую пятницу, 30 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгоден Соединенным Штатам.