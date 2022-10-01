Главные новости к утру 1 октября

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Погода в октябре на территории большинства регионов России будет теплой, а температура воздуха должна находиться в пределах климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

КНДР провела очередной пуск ракет в направлении Японского моря. После сегодняшнего инцидента Северная Корея установила рекорд по количеству проведенных ракетных испытаний за неделю.

Испанский специалист Висенте Гомес, который является ассистентом украинца Сергея Реброва в тренерском штабе «Аль-Айна» из ОАЭ, может на время возглавить футбольную сборную Украины. Ранее он тренировал московский «Спартак», будучи в штабе Массимо Карреры.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва.

С 1 октября в России заработал электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение «Госуслуги Авто». При этом, как сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, водительские права в физическом виде по-прежнему должно быть в наличии.

Около 800 миллионов кубометров газа находилось в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии, сообщил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, представитель Газпрома Сергей Куприянов.