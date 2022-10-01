Капитальный ремонт исторического дома на западе Москвы завершат в октябре

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Олеко Дундича, 19/15 Карта всех событий

Капитальный ремонт исторического дома в ЗАО завершится в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в субботу, 1 октября.

— В рамках столичной программы капитального ремонта проходят работы по обновлению дома № 19/15 на улице Олеко Дундича. Этот дом 1950 года постройки выделяется среди архитектуры района Филевский парк своим оригинальным внешним видом, — говорится в сообщении.

Специалисты приводят в порядок фасад, крышу и подвальные помещения объекта. Как отмечается, жилой дом выполнен в стилистике классицизма.

Специалисты восстановили декоративные элементы: отремонтировали и окрасили полуарочные наличники, сандрики и венчающий карниз. Также на объекте выполнен ремонт балконов и цоколя. После окончания основных работ по ремонту фасада будут заменены отливы.

До этого сообщалось, что специалисты завершили капитальный ремонт дома 1930 года постройки на шоссе Энтузиастов в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.