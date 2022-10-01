Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем старшего поколения.

— Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь — нам с вами всегда тепло и уютно, — говорится в поздравительном послании.

Глава города поблагодарил представителей старшего поколения за гостеприимство и готовность помочь. И отметил, что они являются примером для детей.

Собянин пожелал, чтобы их жизнь была «наполнена светом и добром», а рядом были любящие и заботливые близкие люди.

Международный день пожилых людей отмечается в России с 1992 года. В Москве праздник получил название День старшего поколения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве», как столица поддерживает людей пенсионного возраста, какие социальные программы действуют для этой категории граждан и почему правительство считает важным заботиться о них.