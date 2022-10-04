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Более 40 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за сентябрь

Ирина Игнатенко
Общество
Более 40 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за сентябрь
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

За первый месяц осени в Московской области ликвидировали 42 лесных пожара.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, в этом году летние и осенние температуры превышали среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию.

Он добавил, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то число пожаров выросло, но их площадь уменьшилась, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья приступили к разработке плана по борьбе с лесными пожарами на 2023 год. Планируется предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом, передает «Царьград».

Лесные пожары в России нанесли ущерб на 9,3 миллиарда рублей с начала года, из них 5,5 миллиарда составляют расходы на тушение возгораний. Об этом журналистам заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

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