Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: 69 социальных объектов введено в Москве с начала года

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: 69 социальных объектов введено в Москве с начала года
Фото: stroi.mos.ru
Россия, Москва, Люблинская улица, 78А Карта всех событий

В текущем году в столице ввели в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более чем 480 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В числе построенных объектов — 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в городе также появилось 10 объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и 5 объектов культуры.

Он уточнил, что порядка 60 процентов объектов возвели за счет инвесторов.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что среди введенных за последний месяц объектов детский сад в районе Люблино, рассчитанный на 350 мест. Учреждение расположено в доме 78а на Люблинской улице.

— Здесь оборудованы группы для детей всех возрастов. Помимо этого, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, — пояснил он.

По словам Сергея Левкина, в числе новых объектов также детсад на улице Логинова, 8, площадью четыре тысячи квадратных метров, рассчитанный на 200 воспитанников. Он добавил, что в районе Хорошево-Мневники на улице Народного Ополчения, дом 3, корпус 2, открыли начальную школу на 400 мест с кабинетом робототехники и гончарной мастерской.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Покровское-Стрешнево появится новый теннисный центр.

Строительство соцобъект Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Ян Арт
Ян Арт

Китай нам продаст далеко не все технологии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Все мнения
О проекте