Андрей Бочкарев: 69 социальных объектов введено в Москве с начала года

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Россия, Москва, Люблинская улица, 78А Карта всех событий

В текущем году в столице ввели в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более чем 480 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В числе построенных объектов — 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в городе также появилось 10 объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и 5 объектов культуры.

Он уточнил, что порядка 60 процентов объектов возвели за счет инвесторов.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что среди введенных за последний месяц объектов детский сад в районе Люблино, рассчитанный на 350 мест. Учреждение расположено в доме 78а на Люблинской улице.

— Здесь оборудованы группы для детей всех возрастов. Помимо этого, предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, помещения для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, — пояснил он.

По словам Сергея Левкина, в числе новых объектов также детсад на улице Логинова, 8, площадью четыре тысячи квадратных метров, рассчитанный на 200 воспитанников. Он добавил, что в районе Хорошево-Мневники на улице Народного Ополчения, дом 3, корпус 2, открыли начальную школу на 400 мест с кабинетом робототехники и гончарной мастерской.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в районе Покровское-Стрешнево появится новый теннисный центр.