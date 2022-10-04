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Разбившая семью британца украинская беженка Каркадым вернулась в Киев

Анастасия Колоскова
В мире
Разбившая семью британца украинская беженка Каркадым вернулась в Киев
Фото: Pexels

Украинская беженка София Каркадым, которая увела британца Энтони Гарнетта из семьи, улетела в Киев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, после окончательного разрыва с британцем украинка осталась без денег и визы, а также опозорилась перед сотрудниками полиции.

Авторы публикации предполагают, что беженка до последнего надеялась на воссоединение с Гарнеттом, однако этого не произошло. Уточняется, что тем не менее он проводил Каркадым в аэропорт в Манчестере.

В конце сентября София Каркадым пожаловалась на плохое обращение со стороны британца Энтони Гарнетта. По словам 22-летней украинки, мужчина относился к ней как к «девочке на побегушках» и спустил полтысячи фунтов стерлингов на азартные онлайн-игры. Пока девушка занималась домашним хозяйством — стирала, убирала, готовила, а также оплачивала продукты и счета из своего пособия, ее партнер целые дни проводил за компьютером. Беженка перебралась в специализированный кризисный центр, поскольку мужчина в итоге выгнал ее из съемной квартиры.

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