Вучич вышел из себя после заявления посла Украины

Фото: МИД РФ

Заявление украинского посла о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Сербии по отказу вводить санкции в отношении России, вывело из себя сербского лидера Александра Вучича. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил телеканал N1.

— Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это, — раздраженно ответил на слова дипломата Вучич.

Он подчеркнул, что Белград не совершал в отношении Украины «ничего плохого». Президент призвал Киев адресовать свои лекции кому-нибудь другому и не указывать Сербии, как ей нужно поступать. Он напомнил о десятках погибших детей в результате бомбардировок НАТО, после которых не последовало «ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций».

До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что из-за референдумов в Донбассе страна подверглась новому давлению со стороны ЕС. Так, Сербию предупредили, что Европарламент прекратит переговоры с ней о вступлении в союз. Кроме того, в отношении страны планируются отмена безвизового режима и введение санкций. При этом Вучич подчеркнул, что Сербия сохранит свою позицию и не будет вводить ограничения в отношении России.